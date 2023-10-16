Yargıdaki çürümüşlük ve rüşvet ifşaları: Bakan soruşturma başlatıldığını duyurdu

Bold Medya'da yer alan habere göre yargıda ayyuka çıkan rüşvet çarkları, yargı mensuplarını da isyan ettirdi.



Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar’ın yargıda rüşvet, iş takibi, aracılık, usulsüzlük yapan çeteyi Hakimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) şikâyet etmesinin yankıları sürüyor.



Başsavcı Uçar, HSK’ya gönderdiği yazıda; para karşılığında erişim engeli kararları alındığı, usulsüz tahliye kararları verildiği, hakimlere kimi kararlar öncesinde müdahalelerde bulunulduğu gibi iddialara yer verdi.



Uçar’ın HSK’ya yazdığı ve basına da sızan yargıdaki çürümüşlüğü anlatan yazıya ilişkin konuşan TCK’nın mimarlarından İzzet Özgenç, Uçar’ın mektubunun ‘suç duyursu’ niteliğinde olduğunu söyledi.



Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca HSK’ya gönderilen ihbar dilekçesinde bahsedilen iddialarla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.



Bahse konu olan iddialarla ilgili HSK’nın ilgili dairesince gerekli inceleme ve soruşturmanın başlatıldığını duyuran Adalet Bakanı Tunç, verilen izin üzerine HSK Teftiş Kurulunca müfettiş görevlendirildiğini belirtti.



Bakan Tunç sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Hakimler ve Savcılar Kurulu, Anayasa ve mevzuatımızdan aldığı yetki ile bahse konu iddiaları titizlikle araştıracak, yapılacak inceleme ve soruşturma sonucunda gerekli işlem tesis edilecektir. Somut delillerle ortaya konulan ve suç teşkil eden hiçbir iş ve eylem karşılıksız kalmayacaktır. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bununla birlikte; söz konusu ihbar dilekçesi ile gündeme getirilen bazı iddialarla ilgili olarak genelleme yapıp adaletin tecellisi için fedakarca çalışan yargı teşkilatımızın tüm mensuplarını töhmet altında bırakacak ve adalete güveni zedeleyecek açıklamalar ve yorumlardan kaçınmak gerekir. İster yargı içinden ister dışından; yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili olarak yanlış tutum ve davranışlara tevessül edenlere asla müsaade edilmeyecektir” ifadelerini kullandı.