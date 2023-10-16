Milli takım hocası yıldız futbolcunun yakasına yapıştı

Sözcü'de yer alan habere göre Cezayir Milli Takımı Teknik Direktörü Djamel Belmadi, Mısır maçı sırasında Said Benrahma ile neredeyse yumruk yumruğa geliyordu.



Djamel Belmadi asabi bir adam. Bu konuda şüphesi olan herkes Cezayir’in Mısır’a karşı oynadığı hazırlık maçını izlerken bunu kendi gözleriyle görebildi.



27. dakikada 10 kişi kalan Mısır’a karşı 1-0 geriye düşen Cezayir’in teknik direktörü, oyundan çıkardığı Benrahma’nın yakasına yapıştı. Maçın 65. dakikasında West Ham oyuncusu Said Benrahma’yı oyundan aldı. Ortalama bir performans sergileyen Benrahma, oyuncu değişikliğinden hoşlanmadı. Sahayı terk ederken koçuyla tokalaşmayı reddetti.



Belmadi takımında disiplinsizliği kabul edecek biri değil. Bu yüzden, herkesin gözü önünde, oyuncusunu formasından tuttu.



İkili arasındaki gerilim daha fazla büyümeden sonlanırken, Cezayir 90+3’te Islam Slimani’nin attığı golle sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrılmayı başardı.



BELMADI’NİN FUTBOLCULUĞU DA OLAYLIYDI



Belmadi yirmi iki yıl önce, henüz bir oyuncuyken Mısırlılara karşı küçük düşürücü bir yenilgi (2-5) almıştı.



Sahayı terk ederken formasını fırlatıp atmıştı. Bu hareket, ülkesine döndüğünde sert eleştirilere maruz kalmasına neden oldu.