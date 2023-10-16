Samanyolu Haber /Gündem / Bahçeli’yle poz veren çete liderini tahliye eden mahkeme başkanı Yargıtay üyeliğine atanmış /16 Ekim 2023 21:01

Bahçeli’yle poz veren çete liderini tahliye eden mahkeme başkanı Yargıtay üyeliğine atanmış

Hapishaneden çıkar çıkmaz MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyarete giden “Şahinler” çetesi lideri Sedat Şahin’in tahliye edilmesi için adli tatilin beklenip mahkeme heyetinin değişmesinin beklendiği ortaya çıktı. Tahliye kararı veren yeni heyetin başkanının ise birkaç ay sonra Yargıtay üyeliğine atanması dikkat çekti.

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İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yağma, kasten öldürme suçlarından tutuklu bulunan “Şahinler” çetesi lideri Sedat Şahin’in, geçtiğimiz temmuz ayında tahliyesinin yargıya yapılan müdahalelerle yapıldığı belirlendi. Şahin’in tahliyesi için mahkeme heyetinin tatile çıkarıldığı, tahliye kararını veren hakimin de Yargıtay üyesi yapıldığı kaydedildi.

ÇIKAR ÇIKMAZ BAHÇELİ’Yİ ZİYARET ETTİ

Halk TV’den Seyhan Avşar’ın haberine göre, Şahin cezaevinden çıkar çıkmaz MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi makamında ziyaret etti. Bu ziyarete MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın da eşlik etti. Ziyareti Twitter hesabından paylaşan Semih Yalçın, “Sedat Şahin kardeşimiz genel başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti” dedi. Şahin’in tahliyesi o dönem ülke gündemine oturdu.

MAHKEME TUTUKLULUĞA DEVAM KARARI VERDİ

Şahin’in nasıl tahliye edildiği ise ortaya çıktı. 12 Temmuz günü Şahin’in avukatları müvekkillerinin tutukluluğa itiraz etti. Yargılamasını yapan mahkeme heyeti dosyayı inceledi. “Atılı suç yönünden kuvvetli suç şüphesini gösteren somut delil niteliğinde olması, atılı suçlar için yasada ön görülen ceza miktarı göz önünde bulundurulduğunda adli kontrol tedbirlerinin yetersiz tutuklama tedbirinin ise atılı suç ile ölçülü bulunması ve sanığın hukuki durumunda herhangi bir değişiklik olmaması” gibi gerekçelerle Sedat Şahin’in tutukluluğuna devam kararı verdi.

KARARA SON GÜN İTİRAZ ETTİLER

Şahin’in avukatlarının bu karara itiraz etmeleri için tam 7 günleri vardı. İtiraz süresinin dolacağı günün ertesinde ise adli tatil başlıyordu. Şahin’in avukatları son güne kadar bekleyip 19 Temmuz tarihinde verilen tutukluluğa devam kararına itiraz ettiler. 20 Temmuz’da ise tutukluluğa devam kararı veren İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nin başkanı ve üyeleri tatile çıkmıştı.

YARGILAMAYI BİLMEYEN YENİ HEYET TAHLİYE KARARI VERDİ

İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’ne hemen bir başkan ve iki üye atandı. Şahin’in avukatlarının itirazını bir üst mahkemenin incelemesi (yani İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi) gerekirdi. Ama öyle olmadı. Yargılama sürecini hiç bilmeyen yeni heyet dosyayı önüne aldı ve Sedat Şahin’in tahliyesine karar verdi.

TAHLİYE KARARI VEREN MAHKEME BAŞKANI YARGITAY ÜYELİĞİNE ATANDI

Şahin hakkında tahliye kararı veren mahkeme başkanı Hakan Türkön’dü. Bu isim dikkat çeken tahliye kararının ardından önce İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanlığı’na oradan da Yargıtay üyeliğine atandı.
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