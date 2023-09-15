Samanyolu Haber /Gündem / Yargıtay Başkanı görevini yapmıyor /15 Eylül 2023 19:17

Yargıtay Başkanı görevini yapmıyor

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın hukuk danışmanlığını yapan Prof. Dr. İzzet Özgenç, yargı kararını yerine getirmeyen bürokratlara sert tepki gösterdi. Hukuksuzluklar karşısında sessiz kalan Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'ya da "tuzluk" dedi.

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Bold Medya'da yer alan habere göre Ceza Hukukçusu İzzet Özgenç, idarede yargı kararlarına ‘bakan onayı’ şartı getiren bürokratları “şeytanlık’ yapmakla suçladı.

X’teki hesabından paylaşım yapan Özgenç, Yargıtay üyesi Yüksel Kocaman’ı istifaya davet etme çağrısı yaptığı Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca’ya sert tepki gösterdi. Akarca’nın hukuksuzluklar karşısında uyarı görevini yapmadığını söyleyen Özgenç, “Siyasi toplantılarda tuzluk görevi ifa etmeyi yeğlemektedir” dedi.

Özgenç, şunları söyledi: “İdarede, yargı kararlarının yerine getirilmesi sürecinde Bakan Onayı alma yöntemi geliştirilerek, yeni bir ŞEYTANLIK icat edilmiştir. Bu suretle, Bakanla ilgili olarak adli soruşturma sürecinin işletilmesinin fiilen imkansızlığı dolayısıyla, cezai sorumluluktan kurtulmanın yolu açılmaya çalışılmıştır. Yargıtay Başkanı”ndan beklenen, bu tür hukuksuzlar karşısında uyarı görevini yapmak iken; Sayın Başkan, bilimsel içeriği olmayan siyasi amaçlı toplantılarda TUZLUK GÖREVİ ifa etmeyi yeğlemektedir.”
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