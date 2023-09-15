Türkiye ile paylaşılan üst düzey istihbarat suçlulara sızdırıldı

TR724'ün haberine göre İsveç’in Türkiye’deki yetkililere aktardığı çok gizli istihbarat verilerinin ve bilgilerinin ‘Kürt Tilkisi’ olarak bilinen Rawa Majid için çalışan bir çete üyesinin cep telefonundan çıktığı iddia edildi. Ülkede yayımlanan Aftonbladet gazetesinin yer verdiği haberde, İsveç polisinden bir kaynağın gizli bilgilerin “Muhtemelen Türkiye’de bilinmeyen bir yetkili tarafından sızdırıldığını” söylediği de öne sürüldü. Haberde, söz konusu iddiaların, ülkeler arası bilgi paylaşımına ilişkin kuralların ciddi bir ihlali olduğu değerlendirmesi yapıldı.



GİZLİ BİLGİLER ‘EN ÜST DÜZEYDE’ PAYLAŞILMIŞ



Artı Gerçek’in aktardığına göre söz konusu bilgilerin 2022’de Majid’e bağlı çalışan çete üyelerine ulaştığını tespit eden İsveç polisi, bu istihbaratın ‘en üst düzeyde’ paylaşıldığına işaret etti.



Gazeteye konuşan polis kaynağı, Majid’in yakalanması için başlatılan ‘Yılan Operasyonu’ kapsamında paylaşılan istihbaratın çetenin eline geçmesini “skandal” diye niteledi. Kaynak, “Bu tür bilgilerin çete üyelerine ulaşması iyi değil. Çünkü suçlular polisin onlar hakkında ne bildiğini öğrenmiş oluyor ve polisin kendilerine karşı nasıl çalıştığını anlıyorlar” dedi.



TÜRKİYE, İSVEÇ’İN İADE TALEBİNİ REDDETMİŞTİ



Rawa Majid, geçen yıl 14 Nisan’da içinde yüklü miktarda döviz ve TL bulunan çantayı Marmaris’e bağlı İçmeler beldesindeki bir parkta unutması üzerine polise gitmek zorunda kalmış ancak hareketleri şüphe uyandırınca gözaltına alınmıştı. Iraklı bir armatör kimliğine bürünen ‘Kürt Tilkisi’nin gerçek kimliği ortaya çıkınca hakkında kırmızı bülten olduğu anlaşılarak tutuklanmıştı. İsveç’in iade talebi Türkiye tarafından reddedilmiş, birkaç hafta sonra Türkiye vatandaşlığı verilen Majid, serbest bırakılmıştı.