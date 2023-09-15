Samanyolu Haber /Gündem / Ayhan Bora Kaplan’ın şirketleri CHP’li belediyeden pazarlıkla ihale almış /15 Eylül 2023 19:54

Ayhan Bora Kaplan’ın şirketleri CHP’li belediyeden pazarlıkla ihale almış

Yurt dışına kaçmak isterken yakalanarak tutuklanan suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan’ın şirketlerinin CHP’li Yenimahalle Belediyesi’nden pazarlık usulüyle iki ayrı ihale aldığı ortaya çıktı.

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Suç örgütü kurduğu gerekçesiyle tutuklanan Ayhan Bora Kaplan’ın şirketlerinin CHP’li Yenimahalle Belediyesi’nden pazarlık usulüyle iki ayrı ihale aldığı ortaya çıktı. Belediye yetkilileri, şirketin kime ait olduğunu bilme şanslarının olmadığını öne sürdü.

AYHAN BORA KAPLAN’IN 4 ŞİRKETİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

10 Haber’den Hazar Dost’un haberine göre Ankara’da birçok kafe ve eğlence mekanı işletmesi olduğu tespit edilen Kaplan’ın, yurt dışına gitmek isterken yanına çek defterini de aldığı kaydedildi. Polisin ele geçirdiği çek defterlerindeki şirketler, Ticaret Sicil Gazetesi’nde Ayhan Bora Kaplan’a ait gözüküyor. Bu bilgilere göre, Kaplan’ın üzerine dört adet şirket bulunuyor.

KAPLAN’A BİR AYDA İKİ İHALE VERİLMİŞ

Kaplan’ın şirketlerinden Agriola Tarım ve MBK Dış Ticaret’in ise kamudan aldığı ihaleler var. MBK Dış Ticaret isimli şirket, Mayıs 2022’de CHP’li Yenimahalle Belediyesi için alınacak gıda maddeleri ihalesini kazandığı ve EKAP verilerine göre bu ihalenin 725 bin TL bedeli olduğu öğrenildi.

İHALE PAZARLIK USULÜ İLE YAPILMIŞ

Agriola Tarım isimli Kaplan’ın diğer şirketinin, Haziran 2022’de Ankara Yenimahalle Belediyesi’nden 500 bin TL bedelli ‘Gıda Yardım Kolisi Alımı’ ihalesini kazandığı ve söz konusu iki ihalenin de CHP’nin uzun süredir eleştirdiği ‘pazarlık usulüyle’ yapıldığı ortaya çıktı.

BELEDİYEDEN “BİLMİYORUZ” SAVUNMASI

Yenimahalle Belediyesi yetkilileri ise şirket sahibinin kim olduğunu bilmediklerini belirtirken, “İhalelerimizde, özellikle Yenimahalle’de bulunan firmaları tercih ediyoruz. Şirketin kime ait olduğunu bilme şansımız yok” iddiasında bulundu.
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