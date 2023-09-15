Ayhan Bora Kaplan’ın şirketleri CHP’li belediyeden pazarlıkla ihale almış

Suç örgütü kurduğu gerekçesiyle tutuklanan Ayhan Bora Kaplan’ın şirketlerinin CHP’li Yenimahalle Belediyesi’nden pazarlık usulüyle iki ayrı ihale aldığı ortaya çıktı. Belediye yetkilileri, şirketin kime ait olduğunu bilme şanslarının olmadığını öne sürdü.





10 Haber’den Hazar Dost’un haberine göre Ankara’da birçok kafe ve eğlence mekanı işletmesi olduğu tespit edilen Kaplan’ın, yurt dışına gitmek isterken yanına çek defterini de aldığı kaydedildi. Polisin ele geçirdiği çek defterlerindeki şirketler, Ticaret Sicil Gazetesi’nde Ayhan Bora Kaplan’a ait gözüküyor. Bu bilgilere göre, Kaplan’ın üzerine dört adet şirket bulunuyor.





Kaplan’ın şirketlerinden Agriola Tarım ve MBK Dış Ticaret’in ise kamudan aldığı ihaleler var. MBK Dış Ticaret isimli şirket, Mayıs 2022’de CHP’li Yenimahalle Belediyesi için alınacak gıda maddeleri ihalesini kazandığı ve EKAP verilerine göre bu ihalenin 725 bin TL bedeli olduğu öğrenildi.





Agriola Tarım isimli Kaplan’ın diğer şirketinin, Haziran 2022’de Ankara Yenimahalle Belediyesi’nden 500 bin TL bedelli ‘Gıda Yardım Kolisi Alımı’ ihalesini kazandığı ve söz konusu iki ihalenin de CHP’nin uzun süredir eleştirdiği ‘pazarlık usulüyle’ yapıldığı ortaya çıktı.





Yenimahalle Belediyesi yetkilileri ise şirket sahibinin kim olduğunu bilmediklerini belirtirken, “İhalelerimizde, özellikle Yenimahalle’de bulunan firmaları tercih ediyoruz. Şirketin kime ait olduğunu bilme şansımız yok” iddiasında bulundu.