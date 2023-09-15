Samanyolu Haber /Dünya / Krizi tırmandıracak karar: İngiltere, Wagner’i terör örgütü ilan etti /15 Eylül 2023 20:33

Krizi tırmandıracak karar: İngiltere, Wagner’i terör örgütü ilan etti

İngiltere, Rus paralı askerlerinden oluşan Wagner grubunu resmen terör örgütü ilan etti.

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Sözcü'de yer alan habere göre İngiltere İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Wagner’in İngiltere yasaları kapsamında, “yasaklanan terörist gruplar veya örgütler” listesine alındığı belirtildi.

Böylelikle, 2000 tarihli Terör Yasası kapsamında Wagner destekçilerine 14 yıla kadar hapis cezası, mal varlıklarını dondurma veya el koyma gibi tedbirler uygulanabilecek.

Kararla Wagner’e ve toplantılarına katılmak, desteklemek, kamuya açık alanlarda Wagner’i temsil eden armalar, logolar ve bayraklar taşımak da suç teşkil edecek.

NELER YAŞANMIŞTI?

Bakanlıktan 6 Eylül’de yapılan açıklamada, Wagner grubunun 13 Eylül’den itibaren yasaklı örgütler listesine alınması için meclise yasaklama talimatı taslağının sunulduğu bildirilmişti.

Açıklamada, Wagner’in yasaklı terör örgütü olarak ilan edilmesi kararında sebep olarak, grubun faaliyetlerinin kapsamı, yurt dışındaki İngiliz vatandaşlarına yönelik tehditleri ve küresel çapta terörle mücadeleye destek verme amacı gösterilmişti.
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