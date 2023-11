Yargıtay ve AYM cephesinde yeni iddialar: Dosya terör suçlarına gönderilecek, başsavcı endişeli

Tam bu iddiaların ortasında dikkat çekici bir gelişme daha yaşandı.





Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça şimdilik bir hafta izne ayrıldı. Bu gelişmenin ardından Akça’nın, ihalenin kendisine bırakılmak istenmesinden endişe duyarak, izne çıktığı yorumları yapıldı.





Anayasa Mahkemesi’nin, TİP Hatay Milletvekili Can Atalay için ‘tahliye edilsin’ kararına karşı çıkan Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin başlattığı yargı krizi sürüyor.12punto.com.tr’den Müyesser Yıldız’ın haberine göre, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı bu konudaki yol haritasını belirledi.Yargı kulislerinde, Başsavcılığı’nın söz konusu suç duyurusuyla ilgili “görevsizlik” kararı verip, dosyayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlarına göndereceği konuşulmaya başlandı.Haberde ayrıca Anayasa Mahkemesi’nin Can Atalay lehinde karar veren 9 üyeyi fotoğraflar ve “FETÖ ve PKK’ya kapı açtılar” başlığıyla hedef gösteren Yeni Şafak ve A Haber hakkında herhangi bir suç duyurusunda bulunulmayacağı belirtildi.Ayrıca, Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin kararı ve suç duyurusuyla ilgili de herhangi bir açıklama ya da işlem yapılmayacak, tüm bunlara Enis Berberoğlu kararında olduğu gibi, Can Atalay’ın yeni bir başvurusu olduğu takdirde alınacak kararla cevap verilecek.