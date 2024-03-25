Samanyolu Haber /Politika / Yargıtay yeni başkanını seçiyor: Bakın adaylar arasında kim var /25 Mart 2024 06:59

Yargıtay yeni başkanını seçiyor: Bakın adaylar arasında kim var

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresi doldu. Yargıtay üyeleri yeni başkanın belirlenmesi için bugün sandık başına gidecek. Can Atalay'ın AYM kararını tanımayan daire başkanı Muhsin Şentürk de adaylar arasında bulunuyor.

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Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçilen Akarca'nın 4 yıllık görev süresi doldu.

Bu kapsamda, Yüksek Mahkemenin 4 yıl boyunca görev yapacak başkanını belirlemek için Yargıtayın 348 üyesi, bugün sandığa gidecek.

Akarca dahil Yargıtay üyelerinin her biri başkan adayı olabilecek. Adayların, seçilmek için 175 üyenin oyunu alması gerekecek. Hiçbir adayın salt çoğunluğu sağlayamaması halinde seçimlere devam edilecek.

Dördüncü ve beşinci oylamalarda da salt çoğunluk sağlanamaması halinde yeniden adaylık başvurusunda bulunanlarla seçimler tekrarlanacak. Bu seçimlerde üye tamsayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması gerekecek.

Adaylar arasında Mevcut Başkan Akarca ile birlikte, terör davalarının temyiz incelemesini yapmakla görevli Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk bulunuyor. Şentürk'ün başkanlığını yaptığı daire, Anayasa Mahkemesi'nin TİP Milletvekili Can Atalay için verdiği hak ihlali kararlarına uymamıştı.
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