Samanyolu Haber /Politika / 'Yargıtay'ın Kaftancıoğlu kararı iktidarın kabusu olabilir' /11 Mayıs 2022 08:11

'Yargıtay'ın Kaftancıoğlu kararı iktidarın kabusu olabilir'

Gazeteci Barış Pehlivan, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun tutuklanmasını talep eden dosyanın Yargıtay'da tartışmalara yol açtığını söyledi. Bazılarının "İktidar temsilcilerinin de yargılanabilmesinin yolunu açar" dediğini kaydetti.

SHABER3.COM

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun cezalandırılmasını isteyen dosyanın bir yıldan fazladır Yargıtay'ın masasında olduğunu, Yargıtay Başsavcılığı'nın istediği olursa 13 aydan fazla cezaevinde kalabileceğini söyledi.

Seçime gidilen Türkiye'de kimsenin "Kaftancıoğlu kesinlikle tutuklanmaz" diyemediğini belirten Pehlivan, şöyle devam etti:

"İşte bu yazımdan sonra çeşitli tepkiler ve duyumlar aldım. En kritik görüş de Yargıtay kulislerinden geldi. İlk cümlemde özetledim, şimdi açayım...

'YARGITAY'DA FARKLI GÖRÜŞLER ÇARPIŞIYORMUŞ'

Dava dosyasına baktığınızda, Kaftancıoğlu’nun cezaevine atılmak istenmesinde 'delil' ne? 2012-2017 yılları arasında Twitter’da attığı mesajlar. İşte 'suç' 10 yıl önceki sosyal medya mesajlarında bulununca, Yargıtay’da farklı görüşler çarpışıyormuş.

'OLASI SONUÇLARINDAN ENDİŞE EDİLİYOR'

Dosyanın cezayla sonuçlandırılmasını arzulayanlar olduğu kadar, uyutulmasını ve hatta bozulmasını savunanlar da varmış. Çünkü, eğer 10 yıl önceki mesajlardan hapis kararı verilirse, bunun olası sonuçlarından endişe ediliyormuş.

Hayır, sadece 'Kaftancıoğlu’nun mağdur edilmesi CHP’ye yarar' görüşünden bahsetmiyorum.

'İKTİDAR TEMSİLCİLERİNİN DE YARGILANABİLMESİNİN YOLU AÇILIR'

Daha geleceğe bakan bir senaryo da dillendiriliyormuş. Yargıtay içinde 'Bir siyasetçi olan Kaftancıoğlu’na ceza verirsek emsal karar olur. Bu da yarın iktidar temsilcilerinin de eski sosyal medya paylaşımlarından dolayı yargılanabilmesinin yolunu açar' diye düşünenler varmış.  Bakalım, yüksek mahkemede hangi görüş ağırlığını koyacak."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 'Yargıtay'ın Kaftancıoğlu kararı iktidarın kabusu olabilir' Sonraki Haber >>

Sri Lanka fena karıştı

Sri Lanka fena karıştı

Show TV Nebati skecini yayınlayacak: 'Sansür uygulayacak kadar da şuursuz değiliz'

Show TV Nebati skecini yayınlayacak: 'Sansür uygulayacak kadar da şuursuz değiliz'

Ali Erbaş'a Hamdullah Öztürk'ten hatırlatma

Ali Erbaş'a Hamdullah Öztürk'ten hatırlatma

Erdoğan'ın 250 milyon dolar rüşvet istediği holding

Erdoğan'ın 250 milyon dolar rüşvet istediği holding

Mariupol’daki fabrikada şiddetli çatışmalar yaşanıyor

Mariupol’daki fabrikada şiddetli çatışmalar yaşanıyor

Soylu ve Özdağ arasında seviyesiz polemik!.. 'O.Ç', 'Çıkışa gel'

Soylu ve Özdağ arasında seviyesiz polemik!.. 'O.Ç', 'Çıkışa gel'

Başkomiserden milletvekiline tehdit: Seni çivilerim!

Başkomiserden milletvekiline tehdit: Seni çivilerim!

Ünlü Amiral 15 Temmuzu anlattı

Ünlü Amiral 15 Temmuzu anlattı

AKP'li başkan bayramlaşmak için gittiği mahallede böyle protesto edildi

AKP'li başkan bayramlaşmak için gittiği mahallede böyle protesto edildi

'Nagehan Alçı gibi vasat insanların hayatımızı yönlendirmesine karşıyım

'Nagehan Alçı gibi vasat insanların hayatımızı yönlendirmesine karşıyım
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
08:45:29