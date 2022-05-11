'Yargıtay'ın Kaftancıoğlu kararı iktidarın kabusu olabilir'

'YARGITAY'DA FARKLI GÖRÜŞLER ÇARPIŞIYORMUŞ'





'OLASI SONUÇLARINDAN ENDİŞE EDİLİYOR'





'İKTİDAR TEMSİLCİLERİNİN DE YARGILANABİLMESİNİN YOLU AÇILIR'





Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun cezalandırılmasını isteyen dosyanın bir yıldan fazladır Yargıtay'ın masasında olduğunu, Yargıtay Başsavcılığı'nın istediği olursa 13 aydan fazla cezaevinde kalabileceğini söyledi.Seçime gidilen Türkiye'de kimsenin "Kaftancıoğlu kesinlikle tutuklanmaz" diyemediğini belirten Pehlivan, şöyle devam etti:"İşte bu yazımdan sonra çeşitli tepkiler ve duyumlar aldım. En kritik görüş de Yargıtay kulislerinden geldi. İlk cümlemde özetledim, şimdi açayım...Dava dosyasına baktığınızda, Kaftancıoğlu’nun cezaevine atılmak istenmesinde 'delil' ne? 2012-2017 yılları arasında Twitter’da attığı mesajlar. İşte 'suç' 10 yıl önceki sosyal medya mesajlarında bulununca, Yargıtay’da farklı görüşler çarpışıyormuş.Dosyanın cezayla sonuçlandırılmasını arzulayanlar olduğu kadar, uyutulmasını ve hatta bozulmasını savunanlar da varmış. Çünkü, eğer 10 yıl önceki mesajlardan hapis kararı verilirse, bunun olası sonuçlarından endişe ediliyormuş.Hayır, sadece 'Kaftancıoğlu’nun mağdur edilmesi CHP’ye yarar' görüşünden bahsetmiyorum.Daha geleceğe bakan bir senaryo da dillendiriliyormuş. Yargıtay içinde 'Bir siyasetçi olan Kaftancıoğlu’na ceza verirsek emsal karar olur. Bu da yarın iktidar temsilcilerinin de eski sosyal medya paylaşımlarından dolayı yargılanabilmesinin yolunu açar' diye düşünenler varmış. Bakalım, yüksek mahkemede hangi görüş ağırlığını koyacak."