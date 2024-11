Yaşlı bakımı için görevli kadınlar, kaymakamın evine temizliğe gönderilmiş

Diyarbakır’ın Bismil İlçesi’nde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mart ayında ilçede bulunan yaşlılar için ‘Yaşlı Bakım Projesi’ başlattı. 380’e yakın yaşlı ve kimsesizin bakımı için proje kapsamında 18 kadın görevlendirildi. Görevlendirilen kadınlardan bazılarının haftanın belirli günlerinde Bismil Kaymakamı Recep Hasar’ın evine temizliğe gittikleri ortaya çıktı.





ÇİZELGEYE DE YAZILDI

Amida Haber'de yer alan habere göre, kadınların Kaymakam Hasar’ın evine temizliğe gittiği günler personel imza çizelgesine de not düşüldü. 26 Temmuz tarihinde T.C isimli kadının çizelgede izinli gösterilerek ‘kaymakam evi’ olarak not düşüldü. Aynı şekilde görev çizelgesinde kadınların kaymakamın evine gittiği defalarca not edildi.





Olayın duyulması üzerine, Bismil Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına dilekçe veren H.A görevinden istifa etti.





Konuyla ilgili Bismil İlçe Kaymakamı sorulara yanıt vermedi.