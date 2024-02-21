Yaşlılar sanal gerçekliği pek sevdi





Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) 65 ile 103 yaş arasındaki 245 katılımcı ile yapılan sanal gerçeklik (VR) çalışması yaşlıların büyük çoğunluğunun VR'dan keyif aldığını ve etkileşimlerini geliştirdiklerini ortaya koydu.Stanford Üniversitesi'nin yayınladığı ve ülke çapında 17 ileri yaşlı kişi gruplarına yapılan çalışmadan biri olan araştırma, sanal gerçekliğin yaşlıların sağlığı ve duygusal mutluluğunu artırmayı ve demansın etkilerini azaltmaya yardımcı olabileceğini işaret etti.Test sırasında ileri yaşlı katılımcılar 360 derecelik görüntü ve ses sağlayan kulaklıklar takarak paraşütle atlama, tanka binme, sahne performanslarını izleme, yavru köpek ve kedilerle oynama ya da Paris veya Mısır gibi yerleri ziyaret etme gibi yedi dakikalık sanal deneyimleri yaşama fırsatı yakaladı.76 yaşındaki emekli halkla ilişkiler müdürü Terry Colli, deneyimle ilgili olarak "Seyahatlerdeki ve büyüdüğüm çiftlikteki anılarımı canlandırdı." dedi.79 yaşında emekli bir danışman ve sanatçı olan Anne Selby ise özellikle evcil hayvanlarla ilgili sanal gerçeklikleri çok sevdiğini belirterek, "Beynimin neredeyse her alanını, tüm duyularımı harekete geçirdiğini fark ettim." yorumunu yaptı.Stanford Üniversitesi'nin Teksas'merkezli Mynd Immersive şirketiyle ortak yürüttüğü çalışma, yaşlıların neredeyse yüzde 80'inin VR seanslarından sonra daha olumlu bir tutum sergilediklerini ve neredeyse yüzde 60'ının kendilerini sosyal olarak daha az izole hissettiğini ortaya koydu.Hasta bakıcılar ise VR kullandıktan sonra ileri yaşlı bu kişilerin ruh hallerinin iyileştiğini fark ettiklerini belirtti. Bu kişilerin yüzde 80'inden fazlası ise VR deneyimleri hakkında konuşmanın birbirleriyle olan ilişkilerini geliştirdiğini söyledi."Katılımcılarımızın çoğu sanal gerçekliği ilk kez kullanıyordu. Bundan keyif aldılar." diyen Standford Üniversitesi'nden Ryan Moorei, "Başkalarına tavsiye etme olasılıkları yüksekti ve bunu tekrar yapmayı dört gözle bekliyorlardı." yorumunda bulundu.John Knox Village adlı huzur evinde yürütülen bir diğer sanal gerçeklik çalışmasında ise Alzheimer ve diğer demans hastası yaşlıların bu sayede anılarının canlandığı ve bakıcılarla sohbet etmeye başladığı tespit edildi."Hikayelerini anlattıklarında sanki hayata geri dönüyorlar." diyen tesisin yaşam koordinatörü Hana Salem, çok fazla konuşmayan diğer hastaların, kendilerini doğanın içine sokan bir sanal gerçeklik deneyimi sunulduğunda adeta 'canlandıklarını' söyledi.Sanal gerçeklik sisteminin yakında Google Earth'e bağlanacağını belirten yetkililer, böylece yaşlıların yaşadığı mahalleleri, gittikleri okulları ve ziyaret ettikleri yerleri sanal olarak ziyaret edebileceğini ve bakıcılarla daha fazla sohbet edebileceğini söyledi.