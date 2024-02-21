Fransa'dan yabancı doktorlara ayrımcılık

Yabancı doktorlar ne istiyor?

Soyadının açıklanmasını istemeyen Karima isimli doktor, oturma iznini uzatılması için valiliğin ilgili bölümüne yaptığı ziyaretin tam bir kabusa dönüştüğünü belirterek, elindeki geçici oturma izniyle daha ne kadar süre bu ülkede yaşayıp, çalışacağı konusundaki belirsizliğin kendisini büyük ölçüde rahatsız ettiği görüşünü dile getirdi.

4 bin yabancı doktorun hiç bir iş güvencesi yok





Tıbbi yeterlilik sınavına girmeleri gerekiyor





“Nice'teki bir üniversite hastanesinde neredeyse iki yıl yardımcı stajyer olarak çalıştıktan sonra Covid-19 salgını ve ülkemin sınırları kapatması nedeniyle Fransa'da kendimi sıkışıp kalmış bir durumda buldum. Bu arada Kuzey Afrika'daki işimi de kaybettim. Covid-19 salgını sırasında Fransız sağlık personelinin yanında ön saflarda çalıştım ve yoğun bakım servisine yardım ettim. Fransız meslektaşlarımla birlikte hayat kurtardık ve bunu yapmaya devam edeceğiz. Yaptığımız şey bu. Bazen acil serviste birini kurtarmak için kendimi bir anda tepki vermem, doğru şeyi yapmam ve doğru kararı vermem gereken bir durumda buluyorum.”





Bazı günler Kuzey Afrika'ya dönmeyi düşündüğünü kaydeden Karima, "Bu durumda daha ne kadar devam edebilirim sorusunu kendime soruyorum. Ama sevdiğim bir işim var, özellikle de çocuklarım. Hastalarıma bağlanıyorum. Onların gözlerinde memnun olduklarını gördüğümde kendimi daha iyi hissediyorum. Ancak günlük hayatın ötesinde plan yapabilecek bir hayat istediğim için artık ayrılmayı giderek daha fazla düşünüyorum. Kendimi düzenli olarak bavullarımı toplarken buluyorum. Yeni mobilya sipariş etmekte tereddüt ediyorum. Bazı yakınlarım bana Almanya'ya iş başvurusunda bulunmamı önerdi. Bazı meslektaşlarım oraya gitti. Başvuruları üzerine kabul edildiler ve Almanca dil kursları aldılar." dedi.





Fransa'nın aşırı yük altındaki sağlık sistemi acilen ilave tıbbi personel ihtiyacı bulunuyor. Ancak ülke gerekli tedbirlerin alınmaması yüzünden bu doktorların binlercesini diğer Avrupa ülkelerine kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya.

Yabancı doktorların olmadığı hastane hizmetleri tehdit altında





Fransa’da Covid-19 salgınıyla birlikte bir süre unutulan yabancı doktorların iş güvencesi sorunu, pandeminin sona ermesinin ardından yine gündeme geldi. Fransız hastanelerinde çalışan binlerce yabancı doktorun durumu, Covid-19 salgını sırasında uygulamaya konulan muafiyet planının sona ermesinden bu yana daha da karmaşık bir hale geldi.“France24” televizyon kanalının araştırmasına göre, salgından sonra, daha önce tanınan muafiyetin de kalkmasıyla yaklaşık 2 bin yabancı pratisyen doktor artık çalışma hakkını kaybetti.Bu durum halihazırda tıbbi personel sıkıntısıyla boğuşan Fransız hastaneleri için büyük sorun olarak ortaya çıktı.Son iki yıldır Paris'in banliyölerindeki bir hastanede pediatrik ortopedi cerrahı olarak çalışan ve ayda en az dört gece nöbeti tutan Kuzey Afrika’da bulunan bir ülkeden gelen genç doktor kadın doktor, gelecekle ilgili sürekli kaygı duymaktan şikayetçi.Hastanenin çalışmasına izin vermesine rağmen Karima, altı ayda bir yenilenen sözleşmesinin sona ermesinden endişe ediyor.Karima, Fransa’ya Avrupa Birliği ülkeleri dışından gelip yıllardır Fransız hastanelerinde "stajyerlik" gibi güvencesiz pozisyonlarda çalışan yaklaşık 4 bin pratisyenden biri.Karima, "Her ne kadar ayda net 1.400 euro maaş alsam ve her altı ayda bir yenilenmesi gereken bir stajyerlik sözleşmem olsa da yaptığım iş gerçek bir iş. Valilik son olarak sözleşme ihlalini gerekçe göstererek oturma iznimi yenilemeyi reddetti. Valilik benden, bölgesel sağlık kurumundan çalışma izni getirmem talebinde bulundu ancak yasa değiştiği için bu kurum da izni bir türlü vermek istemiyor.” diyerek, içinde bulunduğu çaresizliği özetledi.Fransa’da AB dışındaki ülkelerden gelen pratisyen doktorların (Padhue) geçici istihdamı için tanınan özel muafiyetin süresi 31 Aralık 2023'te, doldu.Bu durum onların hastanelerde çalışmaya devam etmesini imkansız hale getirdi.Bu yıl 1 Ocak'tan itibaren bu doktorların, yeniden görevlendirilmeden önce "tıbbi yeterlilik” (épreuves de vérification des connaissances) EVC olarak bilinen son derece seçici ve rekabetçi sınavlara girmesi gerekiyor.2023'te yurt dışından da gelen ve 8 bini bulan başvurular için sadece 2 bin 700 pozisyon mevcut olduğundan, son iki yıldır Fransız hastanelerinde çalışan bu doktorların işi oldukça zor bir hale geldi.Fransız sağlık çalışanları sendikalarından gelen itirazın ardından hükümet nihayet "bir dizi yabancı doktora düzenleme yapma" sözü vermesiyle bu yabancı doktorların 2024 yılında da EVC sınavlarına girmelerinin önü açıldı.'Buradaki tecrübe ve bilgime göre neden değerlendirilmediğimi anlamıyorum'Ancak 2023 yılında pediatrik ortopedi cerrahisinde EVC sınavına girmek isteyen Karima'nın başvurusu reddedildi.Karima, "Bana doğru diplomaya sahip olmadığımı, pediatrik ortopedi alanında diplomaya ihtiyacım olduğunu ama ülkemin bana bu tür bir diploma vermediğini söylüyorlar! Neden buradaki bilgi ve tecrübeme göre değerlendirilmediğimi anlamıyorum. Halbuki ben burada kendi başıma ameliyata katılıp, hasta bakıyorum.” dedi.2020 yılında Nice’e gelen Karima, Kuzey Afrika'da çalıştığı bölümdeki eksiklikleri fark ettiği için ortopedik cerrahi konusunda ileri eğitim almak üzere Fransa'ya gönderildiğini belirterek şunları söyledi:Fransa'nın aşırı yük altındaki sağlık sistemi acilen ilave tıbbi personel ihtiyacı bulunuyorBurkina Faso doğumlu olan ve Fransa’ya gelmeden önce Senegal'in Dakar kentinde adli tıp alanında uzman doktor olarak çalışan Aristide Yayi ise şu anda Fransa’nın kuzeydoğusundaki Meuse bölgesindeki küçük bir kasaba olan Commercy'de yaşlı vatandaşlara yönelik yatılı bakım evinde (Ehpads) üç yıldır pratisyen hekim olarak çalışıyor. Fransa'nın özellikle yaşlı bakımı sektörünün doktorlara çok ihtiyacı bulunduğu biliniyor.Sözleşmesinin bu yıl temmuz ayında biteceğini, ondan sonra ne olacağını bilmediğini kaydeden Yayi, Ehpad hastaları için ağrı iyileştirme tedavisi vermek istiyor. Ancak oturma ve çalışma izni alamadığı takdirde bu projesini hiçbir zaman hayata geçirememe riskiyle karşı karşıya.Yayi, "Stajyer doktor olarak altı aylık sözleşmelerle birbiri ardına eğitim kurslarına katıldım. Ancak geleceğim hala belirsiz ve bana tam olarak asistan doktor gibi davranılmadığını hissediyorum." diyerek endişesini dile getirdi.Özellikle Paris bölgesindeki çok sayıda hastane başhekimi, daha fazla yabancı doktor işe alınmadığı takdirde bu hastanelerin "kapanmak zorunda kalacakları" konusunda uyarıda bulundu.Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 16 Ocak'ta, düzenlediği basın toplantısında, Fransa'nın yabancı doktorlara ihtiyacı olduğunu kabul etti ve "sağlık sistemini güçlü tutmak adına yabancı doktorlara gerekli oturma ve çalışma iznini verme sözü verdi.Başbakan Gabriel Attal, geçen ayın sonunda yaptığı bir konuşmada bu konuda verilen vaadin tutulacağı sözünü verdi.