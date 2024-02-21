Samanyolu Haber /Dünya / Macar Meclisi'nin İsveç onayı ne zaman? /21 Şubat 2024 09:07

Macar Meclisi'nin İsveç onayı ne zaman?

Macar Meclisi, 26 Şubat'ta İsveç'in NATO üyelik başvurusunu oylayacak. Başbakan Viktor Orban'ın başında bulunduğu Fidesz, lehte oy kullanacağını duyurdu.

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Macaristan Parlamentosu, İsveç'in NATO'ya katılım başvurusuyla ilgili haftaya pazartesi (26 Şubat) günü bir oylama yapacak.

Macaristan, 27 üyeli AB ve 31 üyeli NATO içerisinde İsveç'in adaylığına onay vermeyen tek ülke.

Başbakan Viktor Orban'ın milliyetçi çizgideki iktidar partisi Fidesz'den üst düzey bir yetkili, Parlamento'nun, İsveç'in NATO'ya katılım başvurusunu onaylamak için pazartesi günü bir oylama yapacağını bildirdi.

Fidesz Meclis Grup Başkanı Mate Kocsis, Meclis Başkanı'na gönderdiği bir mektupta, 26 Şubat'ta başlayacak bahar oturumunun açılışında bir oylama yapılmasını talep etti.

Kocsis mektupta, daha önce konuya dair Meclis oylamasını defalarca engelleyen Fidesz'in İsveç'in askeri ittifaka katılım başvurusunu desteklemeyi tercih edeceği bilgisini verdi.

Fidesz'in Macar Parlamentosu'nda çoğunluğa sahip olması hasebiyle lehte oy kullanması, İsveç'in başvurusunun kabulü anlamına geliyor.

İsveç Başbakanı Kristersson Macaristan'ı ziyaret edecek

Öte yandan İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, cuma günü Budapeşte'ye giderek Macar mevkidaşı Viktor Orban ile görüşecek.

İsveç, yaklaşık iki yıl önce, Rusya'nın Ukrayna işgali sonrası 'tarafsızlık' politikasında tarihi bir değişikliğe giderek transatlantik ittifaka katılmak için başvuruda bulunmuştu.

Orban'ın partisi, İsveç'in Macaristan'ı hukukun üstünlüğü konusunda eleştirilerinden duyduğu rahatsızlığı gerekçe göstererek oylamayı defalarca erteledi.

Ziyaretle ilgili açıklama yapan Orban, İsveçli mevkidaşı Kristersson'u Budapeşte'de ağırlamaktan memnuniyet duyacağını ifade etti.
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