Samanyolu Haber /Dünya / Ordu'nun helikopteriyle kaçan Rus pilot, İspanya'da öldürüldü /21 Şubat 2024 09:04

Ordu'nun helikopteriyle kaçan Rus pilot, İspanya'da öldürüldü

Kuzminov'un kaçışı ve Ukrayna istihbaratıyla işbirliği kamuoyunda geniş yankı buldu. Bir hafta önce İspanya'nın La Villajoyosa kentindeki bir otoparkta bir ceset bulundu. Vurularak öldürülen adamın Ukrayna vatandaşı olduğu tespit edildi.

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Ancak günler süren soruşturmanın ardından polis, cesedin aslında Mi-8 helikopteriyle birlikte geçen Ağustos ayında Ukrayna ordusuna teslim olan Rus pilot Maxim Kuzminov olduğunu öğrendi.

Taşıdığı belgeler sahte olduğu için kimliği parmak izleriyle doğrulandı.

İspanya'nın Guardia Civil'inin yanı sıra Ukrayna askeri istihbarat sözcüsü Andriy Yusov da Pazartesi günü eski Rus askerinin öldüğünü doğruladı.

Kuzminov'un kaçışı ve Ukrayna istihbaratıyla yaptığı işbirliği kamuoyunda geniş yankı buldu.

Hikaye ülkenin savaş çabaları için propaganda işlevi gördü: 'Ukrayna için bir zafer ve Rusya için bir darbe'.

Geçtiğimiz yaz bir Rus Mi-8 askeri nakliye helikopteri Ukrayna'ya indiğinde alarm zilleri çalmıştı. Ukrayna istihbaratı o dönemde bu operasyonun Rus işgalinin bir parçası olmadığını, ancak kendileri tarafından koordine edildiğini iddia etmişti.

Helikopterde pilotun planından habersiz iki Rus askeri de bulunuyordu. Pravda'nın aktardığı kaynaklara göre her ikisi de Ukrayna'ya indikten sonra öldü.

Uçağın nihai varış noktası bilinmeden önce Rus blog yazarları uçağın kaybolduğunu bildirmiş, ancak bunun pilotun yönünü şaşırmasından kaynaklandığını iddia etmişlerdi.

Pilot Ukrayna'ya mümkün olduğunca büyük bir silah cephaneliği getirmeyi planlıyordu.

Bunun karşılığında Rus pilotun ailesi onunla birlikte yaşamaları için Ukrayna'ya transfer edildi. Ayrıca kendisine yeni belgeler ve yarım milyon dolar tazminat teklif edildi.

Kuzminov Rusya'nın güneyindeki Sizran havacılık okulundan mezun olmuş ancak Ukrayna'daki savaşa katılmayı hiç istememişti.

Yaptığı açıklamada "Olanlardan, ölümlerden, gözyaşlarından, kandan pişmanım" dedi.

"Rusya'nın işlediği suçlara ortak olmak istemiyorum" diye ekledi.

Ukrayna istihbaratı kendisiyle temasa geçip bu planı önerdiğinde Kuzminov isteksizdi. Ancak risk almaya karar verdi ve radar tespitinden kaçınmak için helikopterini son derece alçaktan uçurdu.

Pilot, birkaç gün boyunca Rusya'da kimsenin helikopterin Ukrayna'ya inene kadar nerede olduğunu bilmediğini açıkladı.

Rus resmi haber ajansı RIA Novosti'ye göre, Rusya dış istihbarat servisi başkanı Sergei Narishkin, Kuzminov'un "suçlu bir hain" olduğunu ve "kirli suçu planladığından beri ahlaki bir ceset" olduğunu iddia etti.

Kuzminov'u kimin öldürdüğü bilinmiyor.
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