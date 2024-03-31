Yayın yasağı ne zaman kalkacak: YSK Başkanı konuştu

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, oyunu kullanmak için YSK binasından çıkışında, basın mensuplarına açıklamada bulundu.







Oy kullanmadan önce açıklama yapan Yener, seçimle ilgili bilgi verdi.





Türkiye genelinde oy verme işlemlerinin başladığını anımsatan Yener, "Tüm il, ilçe seçim kurullarından son durumlarına ilişkin bilgileri aldık. Şu anda sorunsuz olarak oy verme işlemleri devam ediyor. İnşallah gün sonunda da sorunsuz bir şekilde oy verme işlemleri tamamlanıp sayım işlemlerine geçeriz.







Şu anda ben de oy kullanmaya gidiyorum" dedi.





YASAKLAR NE ZAMAN KALKACAK?

Oy kullandıktan sonra da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yener, "Yurt genelinde oy verme işlemleri devam ediyor. Saat 16:00’da 32 ilimizde, saat 17:00’de ise kalan ilerimizde oy verme işlemleri sonuçlanacak. 17’den sonra kurul toplanarak yayın yasakların hangi saatte kalkacağına dair bir karar verip paylaşacağız" dedi.