Samanyolu Haber /Gündem / Yayın yasağı ne zaman kalkacak: YSK Başkanı konuştu /31 Mart 2024 11:09

Yayın yasağı ne zaman kalkacak: YSK Başkanı konuştu

YSK Başkanı Yener, seçimin sorunsuz şekilde ilerlediğini açıkladı ve "İnşallah gün sonunda da sorunsuz bir şekilde oy verme işlemleri tamamlanıp sayım işlemlerine geçeriz" açıklaması yaptı.

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, oyunu kullanmak için YSK binasından çıkışında, basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Oy kullanmadan önce açıklama yapan Yener, seçimle ilgili bilgi verdi.

Türkiye genelinde oy verme işlemlerinin başladığını anımsatan Yener, "Tüm il, ilçe seçim kurullarından son durumlarına ilişkin bilgileri aldık. Şu anda sorunsuz olarak oy verme işlemleri devam ediyor. İnşallah gün sonunda da sorunsuz bir şekilde oy verme işlemleri tamamlanıp sayım işlemlerine geçeriz.

Şu anda ben de oy kullanmaya gidiyorum" dedi.

YASAKLAR NE ZAMAN KALKACAK?
Oy kullandıktan sonra da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yener, "Yurt genelinde oy verme işlemleri devam ediyor. Saat 16:00’da 32 ilimizde, saat 17:00’de ise kalan ilerimizde oy verme işlemleri sonuçlanacak. 17’den sonra kurul toplanarak yayın yasakların hangi saatte kalkacağına dair bir karar verip paylaşacağız" dedi.
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