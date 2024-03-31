Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul'un başkan adayı ama oy kullanamayacak: İşte sebebi /31 Mart 2024 11:00

İstanbul'un başkan adayı ama oy kullanamayacak: İşte sebebi

DEM Parti'nin İstanbul adayı Meral Danış Beştaş, İstanbul’da oy kullanamayacak.

SHABER3.COM

DEM Parti İstanbul Belediye Başkan Adayı Meral Danış Beştaş'ın oy kullanmayacağı açıklandı.

DEM Parti İstanbul Basın Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, "Bilindiği üzere 31 Mart 2024’te yapılacak yerel seçimler için ikametgah değişikliği yapacak olanların yasal olarak 1 Ekim’e kadar adres değişikliğini gerçekleştirmeleri gerekiyordu. Aday çıkarma süreci ve Meral Danış Beştaş’ın adaylığı bu tarihten sonra belirlendiği için yarın İstanbul’da oy kullanamayacaktır. İBB Eşbaşkan adayımız Meral Danış Beştaş İstanbul’da seçim güvenliği sebebiyle, ikametgahının bulunduğu Diyarbakır’da da oyunu kullanamayacaktır" açıklamasında bulunuldu.
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