Samanyolu Haber /Gündem / Seçimin ilk kavga haberi Urfa'dan: İtiraz eden avukat darp edildi /31 Mart 2024 10:52

Seçimin ilk kavga haberi Urfa'dan: İtiraz eden avukat darp edildi

Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesine bağlı bulunan Hilali ve Özmüş köyünde iddiaya göre blok oy kullanmak isteyen bir şahsa itiraz eden avukat darbedildi. Yaşanan olay sonrası tutanak tutulurken olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

SHABER3.COM

Türkiye bugün bir kez daha sandık başına gidiyor. Önümüzdeki 5 yılın yerel yönetimlerin oylanacağı seçimlerde ülke genelinden 61 milyondan fazla seçmen yaklaşık 208 bin sandıkta oy kullanıyor.  

SEÇİMİN İLK KAVGASI ŞANLIURFA'DAN GELDİ
Seçim sabahının ilk usulsüzlük iddiası Şanlıurfa'dan geldi.

İddiaya göre Halfeti ilçesine bağlı bulunan Hilali ve Özmüş köyünde bir şahıs 'blok oy' kullanmak istedi.

AVUKAT DARBEDİLDİ
Şahsa itiraz eden avukat darp edildi. Yaşanan olay sonrası tutanak tutulurken olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Seçimin ilk kavga haberi Urfa'dan: İtiraz eden avukat... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:13:57