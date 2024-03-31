Seçimin ilk kavga haberi Urfa'dan: İtiraz eden avukat darp edildi

Türkiye bugün bir kez daha sandık başına gidiyor. Önümüzdeki 5 yılın yerel yönetimlerin oylanacağı seçimlerde ülke genelinden 61 milyondan fazla seçmen yaklaşık 208 bin sandıkta oy kullanıyor.







SEÇİMİN İLK KAVGASI ŞANLIURFA'DAN GELDİ



Seçim sabahının ilk usulsüzlük iddiası Şanlıurfa'dan geldi.





İddiaya göre Halfeti ilçesine bağlı bulunan Hilali ve Özmüş köyünde bir şahıs 'blok oy' kullanmak istedi.





AVUKAT DARBEDİLDİ

Şahsa itiraz eden avukat darp edildi. Yaşanan olay sonrası tutanak tutulurken olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.