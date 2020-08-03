Samanyolu Haber /Kültür / Yemlihalar Çarşıya Yöneldi /03 Ağustos 2020 11:33

Yemlihalar Çarşıya Yöneldi

"Edebiyat üstadlarımızdan, ilham ve sünuhata mazharı olduğuna inandığım Sezai Karakoç Beyin “Gül Muştusu” kitabından müjdelerle dolu bazı mısralar."

SHABER3.COM

Abdullah Aymaz | samanyoluhaber.com
Yemlihalar Çarşıya Yöneldi

Hadis olarak rivayet edilmektedir ki: “Arşın altında Allah’ın nice hazineleri  vardır ki, onların anahtarları şairlerin dilleridir.” Edebiyat üstadlarımızdan, ilham ve sünuhata  mazharı olduğuna inandığım Sezai Karakoç Beyin “Gül Muştusu”  kitabından müjdelerle dolu  bazı mısraları aktarmak istiyorum:

Göğsünü aç GÜL habercisi  bu doğuluya
Gözle görünmez doğulu sabah rüzgarında 
* * *
Kabirleri yara yara 
Ulaş toprağın ötesindeki
GÜL  lâmbasına
Dedenin yaktığı lâmbalar ki,
Biriktirilmiş at terlerinden fitilleri
Hey bağrı at sağrısına yapışık doğan
At dediğin de ne?
Baharda bulut içinde lâcivert bir gölge mi?
* * *
Bahar gelmiş gülü zorlamada 
Bulutun içinde gülün özü döğülmede 
Sonra bir yağmurla 
Ufak bir esintiyle 
Dökülecek bahçelerin üstüne 
* * *
Kerpiçte bir değişme var
Ölü tozunda bir doğrulma
Tüyleniyor mezar taşları
Sızıyor saçaklardan kiremit kanı
Oluklardan akıyor
Dökülmüş çiçek tozlarıyla bulanmış su
Arılar arılar içeceğiniz su, bu su
* * *
Yaratılışa dönmüşümdür baharla
İlk yaratılışa
Gül saçarım düşmanıma bile 
* * *
Kuzuların doğması nasıl beklenirse o ülkede
Güllerin açması da öyle beklenir gün doğmadan önce 
Bahar yağmurları böyle güllere gebe 
İner gök yüzünden bahçelere
* * *
Baharın salavatı güller
Yeryüzüne gelerek sabahları
Yataklara dökülerek
AŞK  ezanını okurlar gençlere
* * *
Zengindir gülleriyle bu ülke herşeyden önce 
Kırk yıl öteye gitseler de 
Bu yerliler
Gül açar gül kapanır boyuna gönüllerinde 
Yaşlısıyla genciyle GÜL  Taşırlar dünyanın bütün ülkelerine
* * *
Gül gelecek
Kıymaet demek gülün geri gelişi demek
GÜL, peygamber muştusu, peygamber sesi
Doğunun açılan alın yazısı
Yırtılan kalbimin çile çiçeği
* * *
Sen engel olmazsan kış atlısı
Bahar gelince gülün açılışına 
Karanlık kılıçların kırılır bir aydınlıkta
* * *
Ölülerin üstüne dikilen güller
Onları diriltmeye yeter 
Yeter ki, insanın canını yeşertecek
Yaradılış baharının soluğu üfürülsün yüceden 
* * *
İşte uyandık kınama bizi güneş adamı
Uyandık Ashab-ı Kehf gibi
Güllerin açılma vakti
Ağacağız kente şimdi
* * *
Üstad Sezai Beyin dediği gibi
Yemlihalar çoktan pazara indi
Dirilişin canlı delilleri
Bizzat kendileri
Ellerinde tutarak
Kur’an gibi bir mucizeyi
Ve onun çağımıza bakan tefsirlerini… 

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