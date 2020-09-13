Yeneroğlu: ‘Terör örgütü’ yaftası vuruluyor, en iğrenç suçlar gölgeleniyor!

Uşak Emniyeti’nde gözaltındaki 26 genç kıza “çıplak arama” yapıldığının ortaya çıkmasının ardından açıklama yapan Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, ‘‘Çıplak arama, işkence ve kötü muamele yasağına girer. Savcılık, insanlık dışı bu iddiaları derhal ve etkin bir şekilde soruşturmalıdır.’’ dedi.





‘‘İNSANLIK DIŞI BU İDDİALAR DERHAL VE ETKİN BİR ŞEKİLDE SORUŞTURMALIDIR’’





Uşak Emniyet Müdürlüğü’nde 5 gün boyunca 26 genç kıza işkence yapılmasıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, ‘‘Uşak’ta gözaltındaki genç kadınlara “çıplak arama” yapıldığı iddiası ciddi ve bir o kadar dehşet vericidir. Çıplak arama, işkence ve kötü muamele yasağına girer. Savcılık, insanlık dışı bu iddiaları derhal ve etkin bir şekilde soruşturmalıdır.’’ İfadelerini kullandı.







‘‘KORKU İKLİMİNDEYİZ. HEM AVUKATLAR HEM DE MAĞDURLAR SİNDİRİLMİŞ VAZİYETTE’’





Hem avukatların hem de mağdurların sindirildiğine dikkat çeken Yeneroğlu twitter hesabından yaptığı paylaşım şöyle:





‘‘Başlığını F... veya PKK operasyonu koyunca işkencenin meşru kabul edildiği, savcının hukuku işletemediği, gazetecilerin üzerine gidemediği bir korku iklimindeyiz. Hem avukatlar hem de mağdurlar sindirilmiş vaziyette. Özelde meseleyi detayda anlatan şikayetçi olmaktan bile korkuyor.





Bu zihniyet ülkeyi herkesin er geç potansiyel suç mağduru olabileceği bir yere götürüyor. ‘Terör örgütü mensuplarına operasyon’ başlığı ile en iğrenç suçları gölgeleyenler, insanlık onurunu hiçe sayan bu vahşet karşısında annelerinin ve kız kardeşlerinin yüzüne bakıp utanmalı.’’





Uşak merkezli 12 ilde yapılan cemaat operasyonları kapsamında 31 Ağustos’ta gözaltına alınan Uşak Üniversite’nde okuyan 26 kız öğrenciye 5 gün boyunca Uşak Emniyet Müdürlüğü’nde işkence yapıldığı ortaya çıkmıştı.