Yeneroğlu'ndan ciddi bir öz eleştiri : 'Kazandıkça' aslında kaybettik

Bağımsız İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu ilk olarak “Aslında 28 Şubat bitti demiştik, ama bugün adeta zafere koşuyor” şeklinde bir tepki gösterdi. Ardından ilginç bir özeleştiri yaptı.
Yeneroğlu sosyal medyadan paylaştığı mesajında ' Bugün binlerce insan haksız yere cezaevinde çürütülüyor. Sustuk, konuşanlar da yeterince haykırmadı. Dava bahanesiyle herkesi ezen güç yolsuzluğu elbette 'bize' de yönelecekti,'kazanımlarımız' da gidecek,çünkü 'biz' maddi menfaatimizi adalete tercih ettik.' dedi
Yeneroğlu ikinci mesajında AKP'nin ve tabanının nasıl zehirlendiğine dikkat çekti
'Kazandıkça' aslında kaybettik, bugün tek korkumuz, 'kazandıklarımızı' da kaybetmek. Asıl kaybımız bu endişenin gizlediği zehirlenme, farkında mıyız?