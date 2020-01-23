Yeneroğlu'ndan ciddi bir öz eleştiri : 'Kazandıkça' aslında kaybettik





Bağımsız İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu ilk olarak “Aslında 28 Şubat bitti demiştik, ama bugün adeta zafere koşuyor” şeklinde bir tepki gösterdi. Ardından ilginç bir özeleştiri yaptı.





Yeneroğlu sosyal medyadan paylaştığı mesajında ' Bugün binlerce insan haksız yere cezaevinde çürütülüyor. Sustuk, konuşanlar da yeterince haykırmadı. Dava bahanesiyle herkesi ezen güç yolsuzluğu elbette 'bize' de yönelecekti,'kazanımlarımız' da gidecek,çünkü 'biz' maddi menfaatimizi adalete tercih ettik.' dedi





Yeneroğlu ikinci mesajında AKP'nin ve tabanının nasıl zehirlendiğine dikkat çekti





'Kazandıkça' aslında kaybettik, bugün tek korkumuz, 'kazandıklarımızı' da kaybetmek. Asıl kaybımız bu endişenin gizlediği zehirlenme, farkında mıyız?











Geçtiğimiz ay Türkiye Halk Bankası ile aralarındaki maddî sorunlar dolayısıyla yönetimine el konulan İstanbul Şehir Üniversitesi’nin kurucu vakfı olan Bilim ve Sanat Vakfı’nın yönetimine de 3 kişilik geçici kayyım heyeti atandı. Bu atama AKP mahallesinde tepki ile karşılandı.