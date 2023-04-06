Yeni anketler AKP'lilerin dengesini iyice bozdu









Geçim sıkıntısı, işsizlik, enflasyon milyonlarca yurttaşı zor duruma düşürdü. Krizin etkisi, son dönemde yapılan neredeyse tüm kamuoyu yoklamalarına yansıdı. Toplum Araştırmaları Merkezi (İTAM) Mart 2023 araştırması, ülkedeki en önemli sorunun ekonomi olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Araştırmaya katılanların yüzde 43,2’si ülkenin en yakıcı sorununun “ekonomi” olduğunu söyledi.11 Mart ile 22 Mart tarihleri arasında bin 115 kişinin katılımıyla gerçekleşen araştırmada dikkat çeken başlıklardan biri de deprem konusu oldu. İktidarın depremin ardından bölgeye yeterli yardımı ulaştırmadığı, arama kurtarma çalışmalarını yeterince organize edemediği, havaalanı ve yolların çökmesi sonucu lojistik faaliyetlerinin aksadığı eleştirileri de haklı çıktı. Araştırmaya katılanların yüzde 37’si hükümetin depreme ilişkin performansının "çok başarısız" olduğuna dikkat çekti.Bu soruya "başarısız" yanıtını verenlerin oranı yüzde 20 olurken genel olarak hükümeti başarısız bulanların oranı yüzde 60’a dayandı. Buna karşı hükümeti "başarılı" bulanların oranı yüzde 16, "çok başarılı" bulanların oranı ise yüzde 15’te kaldı.Araştırmada seçim öncesi dikkat çeken başka bir konu da katılımcıların "kesinlikle oy vermem" dedikleri aday sorusu oldu. Bu soruya Erdoğan yanıtını verenlerin oranı yüzde 46,6 olurken Kılıçdaroğlu diyenlerin oranı yüzde 44,3 olarak kayda geçti.Öte yandan kritik Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden çıkacak sonuçlar da merak konusu. Cumhurbaşkanlığı için Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan yarışacak. Yöneylem’in 27 ilde 2 bin 655 kişiyle yaptığı araştırmadan da çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.Araştırmada “İlk turda hangi adaya oy verirsiniz” sorusuna katılımcıların yüzde 43,8’i "Kılıçdaroğlu" yanıtını verdi. "Erdoğan" yanıtını verenlerin oranı yüzde 39,2 olurken Muharrem İnce 8,6, Sinan Oğan 2,7 oy oranına sahip. Kararsızların oranı 2,8 olurken 2,9’luk bir kesim oy kullanmayacağını belirtti. Oy kullanmayacak olanlar ve kararsızlar dağıtıldığında ise Kılıçdaroğlu yüzde 46, Erdoğan yüzde 41 oranına ulaştı. Katılımcılara seçimin ikinci tura kalması halinde hangi adaya oy verecekleri de soruldu. Kılıçdaroğlu yanıtını verenlerin oranı yüzde 55,1’e ulaşırken Erdoğan diyenlerin oranı ise yüzde 44,9’da kaldı.Ankette İnce’nin ikinci tura kalamayacağını düşünenlerin oranı yüzde 75’in üzerinde yer aldı. İnce’nin aday olmasının seçimi nasıl etkileyeceği de araştırıldı. Buna göre İnce’nin adaylığının Kılıçdaroğlu’nun ilk turda kazanmasını engelleyeceğini düşünenlerin oranı yüzde 30. Bir etkisi olmayacağını ve seçimi buna rağmen Kılıçdaroğlu’nun kazanacağını düşünenlerin oranı ise yüzde 21 olarak kayıtlara geçti.Bu soruya "bir etkisi olmaz Erdoğan kazanır" diyenlerin oranı yüzde 29 olurken "bilmiyorum" yanıtını verenlerin oranı yüzde 9 oldu.