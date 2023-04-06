Yargıtay, Enis Berberoğlu ve Erdem Gül hakkındaki kararı bozdu

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ve Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül hakkında hapis cezası vermeye gerek görülmeyen ikinci MİT Tırları Davası, Yargıtay tarafından bozuldu.





Halk Tv yazarı İsmail Saymaz’ın yazısına göre, seçime 45 gün kala yerel mahkemenin kararını bozan Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Berberoğlu ve Gül’e ceza verilmesi gerektiğini belirtti.





Saymaz’ın yazısından ilgili bölüm şöyle:





“Berberoğlu ile Adalar Belediye Başkanı Gül hakkındaki dava, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 2019’da sonuçlanmıştı. Berberoğlu’nun ana yargılamada gizli kalması gereken bilgileri açıklamaktan mahkum olduğu, bu eylemin örgüte yardımı kapsadığı belirtilerek, hüküm verilmesine yer olmadığına karar verildi. Ve ana davada Gül’ün eyleminin soruşturmanın gizliliğini ihlal olarak vasıflandırıldığı belirtilerek, dava düşürüldü.





İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 27. Ceza Dairesi 2020 yılında kararı onadı.





Dosya üç yıldır Yargıtay 3. Ceza Dairesi’ndeydi. Berberoğlu’nun avukatı Yiğit Acar’a göre Yargıtay’ın kararı 14 Mayıs sonrasına bırakması bekleniyordu. Ancak iki ay kala dosya uyandırıldı! Yargıtay 3. Ceza Dairesi hapis cezası verilmesi gerektiğini savunarak, hükmü bozdu.





Avukat Acar, karar tarihi olarak 20 Aralık 2022 gözükse de 23 Mart 2023’te elektronik imzaların atıldığını ve metnin 31 Mart’ta Ulusal Yargı Bilişim Ağı’na yüklendiğini kaydediyor. Bu durumda, Acar’a göre karar geçen ay verilmiş olmalı.





Tuhaflık şurada ki… Berberoğlu hakkındaki ana dava, dokunulmazlık kaldırılmadan yargılamaya devam edildiği için AYM’nin kararıyla durdurulmuşken, benzer bir hukuksuzluğa imza atılıyor. Yargıtay 3. Ceza Dairesi, durma kararı vermesi gerektiği halde bozmaya gitti.





Acar, şöyle konuşuyor: 'Asıl suç dediğimiz devlet sırrını ifşa etmekten AYM kararıyla aklanan Berberoğlu için ceza isteniyor. Oysa yargılaması durmuş ve beraat edeceği açıktır.'





Gül için de siparişle ceza istendiğini anlatan Acar, şöyle devam ediyor: 'Karar tarihi seçime 45 gün kala verildi. Bu meselenin CHP’yi terörle bağlantılı siyasi parti gösterme isteği olduğu görünüyor.'





Öyle görünüyor ki… Cumhur İttifakı, 14 Mayıs’ı kazanabilmek için salt demokratik, yasal ve meşru araç ve yöntemleri kullanmayacak. İhtiyaç duyduğu anda demokrasinin kurallarını ihlal edebilir, yasallığı zorlayabilir ve meşruiyeti tartışmalı kararlar alabilir. Ve yargı, ikinci MİT Davası’nda da görüldüğü üzere, siyaseten hükümler verebilir.”





Ne olmuştu?





Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Ocak 2014'te ve Adana'nın Ceyhan ilçesinde 19 Ocak 2014 tarihinde MİT'e ait araçların durdurularak, arama yapılması nedeniyle Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.





Adana 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen, MİT TIR'larının durdurulması davasında Ömer Arık’a ağırlaştırılmış müebbet, diğer 26 sanık hakkında ise 1 yıl 10 ay ile 34 yıla kadar değişen hapis cezaları verilmişti.





Tuğgeneral Hamza Celepoğlu'nun da aralarında bulunduğu 13 sanık hakkındaki dava ise Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi'nce görülmüştü. Yargıtay Ceza Genel Kurulu, 18 sanık hakkında verilen mahkûmiyet kararları ile 24 sanık hakkındaki beraat kararlarının onanmasına Temmuz 2021’de karar vermişti. Öte yandan Kurul, 3 sanık hakkındaki hükme bozma kararı verirken, 9 sanık yönünden ise dosyayı ayırmıştı.





MİT TIR'larına ait görüntülerin yayınlanmasına ilişkin CHP Milletvekili Enis Berberoğlu, Cumhuriyet Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmen Can Dündar ve Cumhuriyet Gazetesi eski Ankara Temsilcisi Erdem Gül hakkında da dava açılmıştı.