Samanyolu Haber /Gündem / Yeni araştırmaya göre Kalp krizi geçirme riskini azaltıyor! /03 Kasım 2023 11:37

Yeni araştırmaya göre Kalp krizi geçirme riskini azaltıyor!

Olumlu duyguların kalp krizi riskini azalttığı ortaya çıktı. Uzmanlar, şükran, minnet gibi olumlu duyguların, kardiyovasküler sağlığın geliştirilmesinde önemli rol oynadığını söyledi.

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İrlanda’daki Maynooth Üniversitesi’nin yaptığın bir araştırma, minnettarlığı ifade etmenin ve şükretmenin kalp krizi geçirme riskini azaltabileceğini gösterdi.

ABD’den araştırmaya katılan 900’den fazla kişiye “Hayatta şükredecek çok şey var” ifadesine ne kadar katılıp katılmadıkları soruldu. Ayrıca “minnettar olduklarını ne kadar güçlü hissettikleri” de sorgulandı. Bulgular, en çok minnettarlık ifade edenlerin 4 ila 9 yıl içinde kalp krizi geçirme olasılığının daha düşük olduğunu gösterdi.

Araştırmacılar, bulguların, stresli durumlarda daha fazla çaba göstermeye hazır olan kişilerin genellikle hayatta en “şükran dolu” kişiler olmasıyla açıklanabileceğini öne sürdü.

Araştırmayı yöneten Maynooth Üniversitesi’nden psikolog Brian Leavy, “Elde edilen sonuçlar, şükran gibi olumlu duyguların, özellikle kardiyovasküler sağlığın geliştirilmesinde daha iyi sağlık sonuçlarıyla ilişkili olduğuna dair daha fazla kanıt sağladı” dedi.


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