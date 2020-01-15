Yeni F-35 açıklaması

Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi aldığı için F-35 programından çıkarılan Türkiye, 2020 yılı boyunca daha önce üstlendiği parça imalatına devam edecek.





Defence One'ın aktardığına göre Türkiye'nin yerine yeni imalatçılar bulmaya çalışan Savunma Bakanlığı (Pentagon) mukaveleyi bozmama kararı alarak parçaların teminatını yıl sonuna kadar Türkiye'ye bıraktı.





MART AYINDA İMALATIN ÇOĞU BAŞKA ÜLKELERE KAYDIRILACAK





Pentagon yetkilisi Ellen Lord, Savunma Yazarları Grubu'nda yaptığı konuşmada ise "Tedarik zincirinin çoğu mart ayında Türkiye'den alınmış olacak." ifadelerini kullanmıştı.