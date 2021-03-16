Samanyolu Haber /Sağlık / Yeni Fransız mutasyonunu PCR bile tespit edemiyor /16 Mart 2021 11:56

Yeni Fransız mutasyonunu PCR bile tespit edemiyor

Fransa'nın Bretagne bölgesinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs mutasyonu uzmanları endişelendiriyor.

SHABER3.COM



Fransız Bölgesel Sağlık Müdürlüğü, 8 kişide çıkan Sars-Cov-2 mutasyonunun PCR testlerde tespit edilemediğini açıkladı.

Ancak yapılan ilk araştırmalar sonrası söz konusu mutasyonun orijinal virüsten daha bulaşıcı veya öldürücü olmadığı belirtildi.


Sağlık Genel Müdürlüğü, söz konusu 8 kişinin Covid-19 enfeksiyonunu düşündüren tipik semptomlar gösterdiğini ancak nazofaringeal örneklerde RT-PCR testlerin sonucunun negatif çıktığını belirtirken, seroloji veya derin solunum örneklerinde PCR testlerin pozitif çıktını ifade etti.

Yani burundan yapılan klasik PCR testler yeni mutasyonu tespit edemiyor.

Sağlık Genel Müdürlüğü, doktorlara gönderdiği yazıda, "bu mutasyonun alt tanıya yol açan virolojik testler tarafından tanınmamasına neden olup olmayacağını belirlemek için çalışmalar yürütülüyor" ifadelerine yer verdi.

Fransa’da vakalar artmaya devam ederken, Başbakan Jean Castex geçen hafta, İngiltere kaynaklı Covid-19’un mutasyonlu türünün vakaların yüzde 60’ını oluşturduğunu ifade etmişti.

Mutasyon nedir?

Virüslerin çoğalma esnasında kendi genetik bilgilerini kopyalarken yaşanan rastgele değişime mutasyon adı veriliyor ve bu doğal bir olay.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), varyantı "bir veya birkaç yeni mutasyona" sahip bir virüs olarak tanımlıyor.

Virüs ne kadar çok insana bulaşırsa o kadar çok mutasyona uğrama fırsatı yakalıyor, ancak uzmanlar SARS-CoV-2'nin nispeten daha yavaş mutasyon geçirdiğini ve dolayısıyla daha stabil olduğunu söylüyor.

Fransa'da vakalar artıyor

Fransa'da yeni tip koronavirüs salgınında 15 Mart 2021 tarihi itibariyle 333 kişi yaşamını yitirdi.

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 6 bin 471 artışla 4 milyon 78 bin 133'e yükseldi.

Hastanelerde 4 bin 219'si yoğun bakımda olmak üzere 25 bin 469 kişinin tedavisi sürerken iyileşenlerin sayısı 811 artışla 273 bin 771'e ulaştı. Yoğun bakımda bulunanların sayısı artmaya devam ediyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yaptığı açıklamada, Covid-19 vaka sayısındaki artışlar nedeniyle gelecek günlerde yeni kararlar alabileceklerini duyurmuştu
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