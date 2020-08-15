Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'den yurt dışına çıkacaklara test şoku: Koronavirus PCR testine fahiş zam /15 Ağustos 2020 11:16

Türkiye'den yurt dışına çıkacaklara test şoku: Koronavirus PCR testine fahiş zam

Yurt dışı çıkışlarında Coronavirus salgını nedeniyle istenen PCR testi ücreti 110 liradan 250 liraya çıkartıldı.

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Yurt dışına çıkışlarda PCR testi şartı arayan ülkeler için 110 lira karşılığında yapılan testin ücreti 250 liraya çıkartıldı. Görevi gereği yurt dışına çıkacak kamu görevlilerinden ücret alınmayacak.

Haber Global'in haberine göre, yurt dışına çıkışlarda PCR testi istenen ve bu testi yaptırmak üzere sağlık tesislerine başvuranların işlemlerinin nasıl yapılacağı belirlendi.

Buna göre, yurt dışına çıkmak için gideceği ülke tarafından PCR testi istenmesi nedeniyle test yaptırmak isteyenler, uçak bileti veya varsa görev kağıdını dilekçesine ekleyerek yetkili laboratuvarlara başvurabilecek.
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