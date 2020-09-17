Samanyolu Haber /Politika / Yeni seçim anketinde AKP ve MHP'nin düşüşü /17 Eylül 2020 22:02

Yeni seçim anketinde AKP ve MHP'nin düşüşü

MetroPoll Araştırma Şirketi tarafından yapıldığı belirtilen son seçim anketinde AKP ve MHP'nin oylarının düştüğü görülüyor.

SHABER3.COM

Kararsızların oyunun dağıtılmadığı MetroPoll'e ait ankette AKP ve MHP, toplamda yüzde 38,8 oranında oy alabiliyor.

MetroPoll Araştırma Şirketi CEO'su Özer Sancar, “Ağustos 2020 Türkiye’nin Nabzı" anketini açıkladı.

Ankete katılanlar, "Bu pazar milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy  verirsiniz?" şeklindeki soruya yanıt verdi.

Yapılan ankette AKP yüzde 31,3, CHP yüzde 21,2, HDP yüzde 7,6, İYİ Parti yüzde 7,6, MHP yüzde 7,5, SP 1,4, DEVA 0,8, GP yüzde 1,2 oranında destek gördü. Ankette kararsızların oyu dağıtılmadı.

Kararsızların oranı yüzde 11,2 olarak açıklanırken "Protesto oy kullanacağım" diyenlerin oranı yüzde 7,1 oranında oldu. Cevap vermeyenlerin sayısı ise 2,5 oldu.



Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Yeni seçim anketinde AKP ve MHP'nin düşüşü Sonraki Haber >>

Şarkıcı Halil Sezai'nin yaşlı adamı dövdüğü görüntüler ortaya çıktı

Şarkıcı Halil Sezai'nin yaşlı adamı dövdüğü görüntüler ortaya çıktı

Beyrut’tan sonra bir facia da İtalya limanında

Beyrut’tan sonra bir facia da İtalya limanında

İnsanların maske takıp takmadığını robotlar tespit edecek

İnsanların maske takıp takmadığını robotlar tespit edecek

ABD'deki evsizlik krizi

ABD'deki evsizlik krizi

Nehirde aniden ortaya çıktı! Timsahlar bile kaçacak delik aradı

Nehirde aniden ortaya çıktı! Timsahlar bile kaçacak delik aradı

Alman futbolcu tribüne fırlayıp rakip taraftara saldırdı

Alman futbolcu tribüne fırlayıp rakip taraftara saldırdı

ABD'de bir polis şiddeti görüntüsü daha ortaya çıktı

ABD'de bir polis şiddeti görüntüsü daha ortaya çıktı

Su hortumu herkesi şaşırttı

Su hortumu herkesi şaşırttı

Sınır polisinden kaçarken devrildi

Sınır polisinden kaçarken devrildi

AKP’li vekilden tepki çeken ifadeler

AKP’li vekilden tepki çeken ifadeler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:06:52