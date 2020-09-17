Yeni seçim anketinde AKP ve MHP'nin düşüşü

Kararsızların oyunun dağıtılmadığı MetroPoll'e ait ankette AKP ve MHP, toplamda yüzde 38,8 oranında oy alabiliyor.





MetroPoll Araştırma Şirketi CEO'su Özer Sancar, “Ağustos 2020 Türkiye’nin Nabzı" anketini açıkladı.





Ankete katılanlar, "Bu pazar milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" şeklindeki soruya yanıt verdi.





Yapılan ankette AKP yüzde 31,3, CHP yüzde 21,2, HDP yüzde 7,6, İYİ Parti yüzde 7,6, MHP yüzde 7,5, SP 1,4, DEVA 0,8, GP yüzde 1,2 oranında destek gördü. Ankette kararsızların oyu dağıtılmadı.





Kararsızların oranı yüzde 11,2 olarak açıklanırken "Protesto oy kullanacağım" diyenlerin oranı yüzde 7,1 oranında oldu. Cevap vermeyenlerin sayısı ise 2,5 oldu.











