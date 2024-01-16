Samanyolu Haber /Gündem / Yeniden adaylığı tepkilere neden olmuştu, Lütfü Savaş: Depremin tek müsebbibi ben değilim /16 Ocak 2024 23:32

Yeniden adaylığı tepkilere neden olmuştu, Lütfü Savaş: Depremin tek müsebbibi ben değilim

Yeniden adaylığı kamuoyunda tartışma yaratan CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, "Bu depremin tek müsebbibi Lütfü Savaşmış gibi, kentsel dönüşümlere karşı imiş gibi imaj çizilmeye çalışıldı. Özellikle sosyal medya boyutunda. Bizler sanal dünyada değil gerçek dünyada yaşıyoruz" dedi

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CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, yeniden aday gösterilmesi sonrası gelen tepkilere yanıt verdi.

Habertürk ekranlarında soruları cevaplayan Savaş, "Deprem boyunca sadece 15-16 ilde deprem oldu. Bu depremin tek müsebbibi Lütfü Savaşmış gibi, kentsel dönüşümlere karşı imiş gibi imaj çizilmeye çalışıldı. Özellikle sosyal medya boyutunda. Bizler sanal dünyada değil gerçek dünyada yaşıyoruz" dedi.

Yapılan dört ankette kendisinin birinci çıktığını söyleyen Savaş, "Siyasi partilerin amacı hem şehirleri hem de ülkeyi yönetmektir. CHP kazanmak istiyorsa Lütfü Savaş'la çıkmak istemiştir, bu da çok doğaldır. Ben sadece 5 yıl ruhsat verecek pozisyonda oldum. Antakya Belediye Başkanı iken. Ben orada iken 76 belediye başkanlığı vardı. Bütün bunların ruhsat ve yapı kullanım izin verme yetkisi vardı. Rönesans'ın benimle alakası yok. Bizim yanımızdaki bir beldenin sınırları içerisindedir. Bu süreçte ben Antakya belediye başkanıydım" diye konuştu.
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