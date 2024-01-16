Gazeteci Ulagay, 15 yıl sonra Erdoğan’ın ‘one minute’ çıkışını yazdı:

Gazeteci Osman Ulagay, üzerinden 15 yıl geçen Davos’taki ‘one minute’ olayı ile ilgili yeni bir iddiayı gündeme taşıdı. Olayın yaşandığı gün Davos’ta bulunan gazetecilerden biri olan Ulagay, “Erdoğan’ın çıkışı planlı mıydı” diye sorduğu yazısında o gün şahit olduklarını anlattı.



Osman Ulagay, T24’teki köşesinde yaşadıklarını şöyle aktardı:



“Ben Başbakan Erdoğan’la ilk kez 2003 yılında Davos’ta düzenlediği basın toplantısında el sıkıştım ve ‘hocam’ sıfatına layık görüldüm. Altı yıl sonra, 29 Ocak 2009’da Davos’u sarsan ‘one minute’ çıkışını yaptığı gün bambaşka bir Erdoğan vardı karşımızda. Ben o gün aynı saatte dünya ekonomisinin geleceğinin tartışıldığı başka bir oturuma katıldığım için o anda Erdoğan’ın kükrediği salonda değildim ama o unutulmaz oturumun videosunu defalarca izledim. İsrail Devlet Başkanına karşı parmak sallayarak ‘Siz zaten adam öldürmesini çok seversiniz’ diye çıkışması Davos’ta alışılmışın çok dışındaydı. Erdoğan da bunu bildiği için Davos’a bir daha gelmeyeceğini söyleyerek bitirdi salvosunu.



Bu olaydan yıllar sonra gene Davos’tayken, videosu arşivlenen Davos oturumlarının izlenme oranlarına bakarken ‘One Minute’ videosunun ‘en çok izlenen video’ ünvanını koruduğunu görmüştüm.



Bu unutulmaz sahneyi bizzat yaşamış olan Meral’in (gazeteci Meral Tamer) bana anlattıkları, İsrail’in Gazze’ye saldırılarının sürdüğü bir dönemde yapılan bu cüretkâr çıkışın aslında fevri bir çıkış olmadığını düşündürüyor. Meral o gün oturumu izlerken salondan çıkmak istediğinde Erdoğan’a yakın olan bir tanıdığı onu durduruyor ve ‘Bir yere gitme Meral, şimdi büyük olay var’ diyor. Meral da bu sayede olayı canlı olarak izleme fırsatını buluyor.



Toplantı sonrasında salondan çıkarken Emine Erdoğan da gözyaşları içinde eşini takip ediyor. Meral’a ‘Gitme kal’ diyen arkadaşı ise muzaffer bir edayla gülümsüyor. Meral’in anlattığına göre o gece yurda dönen Erdoğan havaalanında büyük konvoylarla karşılanıyor ve 2009 Mart’ındaki yerel seçimin startı verilmiş oluyor.”