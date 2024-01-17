Samanyolu Haber /Dünya / Katar duyurdu: İsrail ve Hamas arasında anlaşma /17 Ocak 2024 00:12

Katar duyurdu: İsrail ve Hamas arasında anlaşma

Katar, İsrail ile Hamas arasında, Gazze'deki esirlere ilaç teslimi karşılığında, bölgedeki sivillere ilaç ve insani yardım girişini içeren bir anlaşmaya varıldığını duyurdu.

SHABER3.COM

Katar Dışişleri Bakanlığı, İsrail ve Hamas arasında yapılan anlaşmayla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamaya göre Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin ihtiyaç duyduğu ilaçların ulaştırılması karşılığında, Gazze Şeridi'ndeki sivillere, özellikle de en çok etkilenen ve zarar gören bölgelere ilaç girişi ve insani yardım sevkiyatının gerçekleştirilmesi için Hamas ile İsrail arasında bir anlaşmaya varıldığını belirtti.

Ensari, bu anlaşmanın, Katar ile Fransa’nın arabuluculuğunda başarıya ulaştığını aktardı.

İlaç ve yardımların, Gazze Şeridi'ne nakledilmek üzere 17 Ocak’ta, Katar Silahlı Kuvvetleri’ne ait iki uçakla Mısır’ın El-Ariş kentine gönderileceğini aktaran Ensari, Katar'ın Gazze Şeridi'ndeki savaşı sona erdirme noktasında bölgesel ve uluslararası ortaklarla çabalarını sürdüreceğini vurguladı.

İsrail ordusuna göre Gazze Şeridi'nde hala 136 İsrailli esir bulunuyor.

Katar ve Mısır'ın arabuluculuğunda Gazze'deki çatışmalara 24 Kasım 2023'te 7 günlük insani arada 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakılmıştı.

İsrail'in yoğun saldırı ve ablukasını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde 350 bin kronik hastanın ilaçlarını alamadığı belirtilmişti.
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