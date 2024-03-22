Samanyolu Haber /Politika / Yeniden Refah Partisi, o MKYK üyesi hakkında kararını verdi /22 Mart 2024 09:20

Yeniden Refah Partisi, o MKYK üyesi hakkında kararını verdi

Yeniden Refah Partisi, MKYK üyesi Abdurrahman Akyüz'ü AA'ya yaptığı açıklama nedeniyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk ettiğini duyurdu.

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Yeniden Refah Partisi MKYK üyesi Abdurrahman Akyüz, geçtiğimiz gün Cumhur İttifak İBB adayı Murat Kurum için "Necmettin Erbakan İstanbul'da tabii ki Cumhur İttifakı'nın adayının kazanması için bir yol izlerdi. Murat Kurum'u bir şekilde desteklemek gerekiyor. Kurum 'Biz de Erbakan hocanın talebeleriyiz.' diyor. Genel Başkanımız Fatih Erbakan son dakikada böyle bir karar açıklarsa şaşırmam" ifadelerini kullanmıştı.

DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

Yeniden Refah Partisi MKYK üyesi Abdurrahman Akyüz'ü Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk etti.

Partiden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "MKYK üyemiz Abdurrahman Akyüz, Anadolu Ajansı’na verdiği bir demeçte parti disiplinini yok sayan, görev ve yetki sınırlarını aşan, partimizin çizgisiyle uyumlu olmayan açıklamalarda bulunması sebebiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmiştir.

Yeniden Refah Partimiz dün olduğu gibi bugün de Milli Görüş çizgisinde yoluna devam etmektedir ve partimizin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Altınöz’dür. İstanbul teşkilatlarımız da Sayın Altınöz ile omuz omuza, İstanbul’da Milli Görüş Belediyeciliği dönemini yeniden başlatmak için mücadelesine devam etmektedir."
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