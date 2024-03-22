Samanyolu Haber /Gündem / Eylem Tok'un kaza haberini aldığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı /22 Mart 2024 09:18

Eylem Tok'un kaza haberini aldığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı

Türkiye’yi sarsan trafik kazasında yeni fotoğraflar ortaya çıktı. Yazar Eylem Tok'un, oğlu T.C’nin Göktürk’te bir kafede kazadan önce buluşma anı ve kaza haberini aldığı anlara ait görüntüler güvenlik kamerasına kaydedildi.

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Türkiye’yi sarsan trafik kazasında yeni fotoğraflar ortaya çıktı. Yazar Eylem Tok ile oğlu T.C’nin Göktürk’te Delicous kafede buluşma anı ve annenin kaza haberini aldığı ana ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Medyaradar’dan Ercan Öztürk’ün haberine göre, 2 Şubat’ta meydana gelen ve Oğuz Murat Aci’nin hayatını kaybettiği kazayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Oğlunu önce Mısır’a oradan da Amerika’ya kaçıran anne Eylem Tok’un kaza haberini aldıktan sonra hesap ödemeden mekandan ayrıldığı görüldü.



21:00’DE BULUŞTULAR

Anne Eylem Tok ile oğlu T.C. Göktürk’te bulunan Delicous Kafe’de saat 21:00’de bir arada görülüyorlar. T.C.’nin yanında arkadaşı K.D. bulunuyor. Eylem Tok ise Bülent Cihantimur’un çalışanı Ayşe Ceren Saltoğlu ile oturuyor. Saat 21:40’a kadar mekanda annesinin yanında kalan T.C., daha sonra arkadaşı K.D. ile mekandan ayrılıyor. Saat 23:00’ten 23:07’ye kadar benzin istasyonunda kalan T.C. ve üç arkadaşı, daha sonra kaza yaptıkları noktaya hareket ediyorlar.

TELEFON GELDİ HESAP ÖDEMEDEN ÇIKTI

Bülent Cihantimur’un çalışanı Ayşe Ceren Saltoğlu ile mekanda oturmaya devam eden anne Ayşe Tok’un telefonu. 23:30’da çalıyor. Büyük bir telaşla mesajdan kalkan Tok, mekandan hesap ödemeden çıkış yapıyor. Geçtiğimiz hafta tutuklanan Saltoğlu, kaza anına ait ifadesinde “Saat 23.00 sıralarında Eylem hanımın telefonu çaldı. Anladığım kadarıyla şoförü ile görüştü. Ancak ne konuştuklarını duymadım. Telefon görüşmesinden sonra Eylem hanım biraz panik içindeydi ve bana, ‘araba nerede’ diye sordu.

Masadan kalkınca bana ‘Oğlum Timur’u alacağız’ dedi. Ben de işverenim olduğu için fazla sorgulamadım. Restorandan çıkıp kendi aracıma bindik. Aracı ben kullandım. Eylem hanım yanımda oturup bana yolu tarif etti. Sonrasında sürekli telefonu çaldı. Görüşmeler yaptı. Ben yola odaklandığım için ne konuştuklarını duymadım.’ demişti.
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