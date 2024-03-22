Samanyolu Haber /Teknoloji / BM, ilk yapay zekâ tasarısını kabul etti /22 Mart 2024 09:22

BM, ilk yapay zekâ tasarısını kabul etti

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, yapay zekâ teknolojisini düzenlemek üzere küresel temel oluşturacak ilk karar tasarısını kabul etti.

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Karar, yapay zekâ teknolojilerinin geliştirilmesi, kullanımı, erişilebilirliği ve dağıtımı hakkında genel çerçeve ile bu alanda uluslararası güvenliği sağlamaya yönelik yasal düzenlemeler için temel oluşturuyor.

Oturumda, "küresel ölçekte güvenli yapay zekâ sistemleri" hedefiyle ABD öncülüğünde ve 123 ülkenin desteğiyle oluşturulan karar, oybirliğiyle kabul edildi. ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, oylama öncesi yaptığı konuşmada, "Dünyanın sınırlı konuda hemfikir olduğu bu dönemde, bu kararın önemi belki de ilerlemeye yönelik geniş çaplı bir uzlaşmaya varılmasıdır." dedi.

BM üyesi ülkeler için bağlayıcılığı bulunmayan karar, yapay zekâ teknolojilerinin geliştirilmesi, kullanımı, erişilebilirliği ve dağıtımı hakkında genel çerçeve ile bu alanda uluslararası güvenliği sağlamaya yönelik yasal düzenlemeler için temel oluşturuyor.

Konuyla ilgili gelecekte alınacak kararlara gelişmekte olan ülkelerin de katılımını amaçlayan karar, söz konusu ülkelerin de tarım, eğitim, sağlık ve afet öncesi uyarı gibi alanlarda yapay zekâ teknolojilerini kullanımını destekliyor.

Devlet, kurum ve kişileri yapay zekâ alanındaki düzenleyici kararnameleri "geliştirmeye ve desteklemeye" teşvik eden kararda, geliştirilen teknolojinin uluslararası hukuka aykırı veya yetersiz önlemlerle kullanımına karşı uyarılara yer veriliyor.

Avrupa Parlamentosu (AP), yapay zekâ teknolojilerinin topluma zarar verme ihtimaline göre risk temelli bir biçimde düzenlenmesini ve insan davranışını manipüle eden veya insanların zafiyetlerinden yararlanan biçimlerinin yasaklanmasını öngören yasayı 13 Mart'ta onaylamıştı.
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