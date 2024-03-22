Samanyolu Haber /Teknoloji / Apple'a değer kaybettirdi... ABD'den 'antitröst' davası! /22 Mart 2024 11:13

Apple'a değer kaybettirdi... ABD'den 'antitröst' davası!

ABD'de akıllı telefon pazarlarını tekeline aldığı iddiasıyla Apple'a, antitröst davası açıldı.

SHABER3.COM

ABD Adalet Bakanlığı ile 16 eyaletin başsavcısı, Apple'ın "rekabete aykırı uygulamaları" nedeniyle New Jersey Bölge Mahkemesine başvurdu.

Bakanlık, Apple'ın pazar gücünü, tüketiciler, geliştiriciler, içerik oluşturucular, sanatçılar, yayıncılar, küçük işletmelerden ve tüccarlardan daha fazla para kazanmak için kullandığını iddia etti.

Davada dosyasında Apple, geliştiricilere sözleşmeye dayalı kısıtlamalar getirerek ve geliştiricilerin kritik erişimini engelleyerek akıllı telefonlar üzerinde yasa dışı bir tekel kurmakla suçlanırken, Apple'ın davranış tarzındaki her adımın, akıllı telefon tekeli etrafındaki hendeği güçlendirdiği öne sürüldü.

ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, düzenlediği basın toplantısında, "Apple, akıllı telefon pazarındaki tekel gücünü yalnızca rekabette önde kalarak değil, aynı zamanda federal antitröst yasasını ihlal ederek de korudu. Şirketler kanunları çiğnediği için tüketiciler daha yüksek fiyatlar ödemek zorunda kalmamalı" ifadelerini kullandı.

HİSSELERİ DEĞER KAYBETTİ
Apple'ın hem tüketicilere hem de geliştiricilere zarar veren dışlayıcı, rekabet karşıtı davranışlara dayanan bir strateji kullandığını iddia eden Garland, Apple'ın yarattığı engellerle hem kullanıcıların hem de geliştiricilerin Apple ekosisteminin dışına çıkmasını son derece zor ve pahalı hale getirdiğini vurguladı.

Dava haberi sonrasında Apple hisseleri yüzde 3'ün üzerinde değer kaybetti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Apple'a değer kaybettirdi... ABD'den 'antitröst' davası! Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:22:02