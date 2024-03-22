Apple'a değer kaybettirdi... ABD'den 'antitröst' davası!

ABD Adalet Bakanlığı ile 16 eyaletin başsavcısı, Apple'ın "rekabete aykırı uygulamaları" nedeniyle New Jersey Bölge Mahkemesine başvurdu.





Bakanlık, Apple'ın pazar gücünü, tüketiciler, geliştiriciler, içerik oluşturucular, sanatçılar, yayıncılar, küçük işletmelerden ve tüccarlardan daha fazla para kazanmak için kullandığını iddia etti.





Davada dosyasında Apple, geliştiricilere sözleşmeye dayalı kısıtlamalar getirerek ve geliştiricilerin kritik erişimini engelleyerek akıllı telefonlar üzerinde yasa dışı bir tekel kurmakla suçlanırken, Apple'ın davranış tarzındaki her adımın, akıllı telefon tekeli etrafındaki hendeği güçlendirdiği öne sürüldü.





ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, düzenlediği basın toplantısında, "Apple, akıllı telefon pazarındaki tekel gücünü yalnızca rekabette önde kalarak değil, aynı zamanda federal antitröst yasasını ihlal ederek de korudu. Şirketler kanunları çiğnediği için tüketiciler daha yüksek fiyatlar ödemek zorunda kalmamalı" ifadelerini kullandı.





HİSSELERİ DEĞER KAYBETTİ

Apple'ın hem tüketicilere hem de geliştiricilere zarar veren dışlayıcı, rekabet karşıtı davranışlara dayanan bir strateji kullandığını iddia eden Garland, Apple'ın yarattığı engellerle hem kullanıcıların hem de geliştiricilerin Apple ekosisteminin dışına çıkmasını son derece zor ve pahalı hale getirdiğini vurguladı.





Dava haberi sonrasında Apple hisseleri yüzde 3'ün üzerinde değer kaybetti.