Samanyolu Haber /Dünya / Hindistan Rus petrolünü almaktan vazgeçti /22 Mart 2024 11:23

Hindistan Rus petrolünü almaktan vazgeçti

Hindistan'ın en büyük petrol rafinerisi Rusya'nın petrol tankerlerini kabul etmedi

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA 

Hindistan'ın en büyük petrol rafinerisi Reliance Industries'in artık Rus Sovcomflot'tan tankerlerini kabul etmeyi reddetti.

Komersant tarafından verilen haberde, Hindistan'ın en büyük petrol rafinerisi ABD yaptırımları nedeniyle Rus petrolü taşıyan tankerleri limanlara yanaşmasını engelliyor.

Kaynaklar, Reliance Industries'in artık Rus Sovcomflot'tan tanker kabul etmediğini söyledi. Bu karar, şirket tarafından, Sovcomflot ve Rus petrol ürünlerini taşıyan 14 petrol tankerini de kapsayan yeni ABD yaptırımları karşısında alındı.

Reliance Industries, bu kararı "kendi siyasi ve ticari çıkarlarının yanı sıra yeni ABD yaptırımlarının doğurduğu zorunluluk" ile açıkladı. 
Basına yansıyan haberlere, petrol yüklü Rus tankerlerin Hindistan açıklarına bir süre bekledikten sonra rotalarını Çin’e yönlendirdi.

Daha önce de Hindistan’ın almaktan vazgeçtiği Rus petrolünün Çin’e yönlendirileceği haberlerde verilmişti.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye’nin Hatay şehrinde bulunan ve milyonlarca ton Rus petrolünü işleyen rafinerinin ABD yaptırımları nedeniyle artık Rus petrolü almaktan vazgeçtiği yine Rus basınına yansımıştı.
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