Bülent Cihantimur'la ilgili iddia: 'Yasak olmasına rağmen ameliyat yapıyor'

İstanbul' Eyüpsultan'da 1 Mart gecesi yaptığı kaza sonrası annesi yazar Eylem Tok ile ABD'ye kaçan 17 yaşındaki T.C., ATV aracına çarptığı Murat Oğuz Aci’nin ölümüne yol açmıştı. Eylem Tok ile oğlunun kaçışını organize ettiği öne sürülen baba Bülent Cihantimur ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.







Sözcü yazarı İsmail Saymaz, baba Cihantimur'un ‘Estetik İnternational’ adlı kliniğinde, kendisine servet kazandıran operasyonlarına devam ettiğini yazdı.





Ameliyat iddiası

Saymaz, "Tıp dünyasından kulağıma çalınan iddiaya göre yasak olmasına rağmen klinikte ameliyat yapılıyor. Halbuki ameliyat işlemi ancak, ameliyathanesi bulunan bir hastanede gerçekleştirilebilir. Ameliyat edilen hastaların Fulya’da sağlık oteli diye bilinen V. adlı otelde konaklatıldığı, başlarına hemşire verildiği iddia ediliyor" diye yazdı.





Ne olmuştu?

Eyüpsultan'da seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen iki araçtan birisi buradaki 3 ATV'ye çarpmıştı.





Kazada yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırılmış, yaralılardan Oğuz Murat Aci müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.





Yapılan incelemede, kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü T.C'nin, olay yerine gelen annesi Eylem Tok'un yaralıların telefonlarını topladığı iddia edilmişti. Tok ve oğlunun daha sonra aracıyla olay yerinden uzaklaşıp saat 02.00 sıralarında İstanbul Havalimanı'na gittikleri, 04.30 sıralarında da Mısır'a uçtukları tespit edilmişti.





İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Mısır'a kaçan T.C. ve Eylem Tok hakkında yakalama kararı çıkarılmış, sonrasında da kırmızı bülten çıkarılması talebiyle Adalet Bakanlığına yazı yazılmıştı.





Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da Mısır adli makamlarıyla temasa geçildiğini, ABD'ye gittikleri tespit edilen şüphelilerin iadesi için geçici tutuklama talep evrakının ABD yetkili makamlarına iletildiğini açıklamıştı.





Şüphelinin babası Bülent Cihantimur'un işyerinde çalışan kurumsal iletişim uzmanı Ayşe Ceren Saltoğlu "suçluyu kayırma" ile "delileri gizleme" suçlarından tutuklanmış, Cihantimur ve kazadan sonra yaralılardan birinin kayıp telefonunu emniyete teslim eden A.K. hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.





Soruşturma kapmasında hakkında yurtdışı yasağı konulan baba Op. Dr. Bülent Cihantimur ise kazayla ilgili 3 saat süren ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.