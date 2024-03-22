Samanyolu Haber /Dünya / New York Başsavcılığı harekete geçti: Trump'ın mal varlığı elinden gidiyor /22 Mart 2024 11:36

New York Başsavcılığı harekete geçti: Trump'ın mal varlığı elinden gidiyor

Mal varlığını fazla gösterdiği için 464 milyon dolarlık para cezasına çarptırılan eski ABD Başkanı Donald Trump, cezayı ödeyemiyor. New York Başsavcılığı da Trump hakkındaki dolandırıcılık kararını tebliğ ederek, eski başkanın eyaletteki mülklerine el konulmasını gündeme aldı.

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Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin en güçlü başkan adayı Donald Trump, mal varlığını fazla gösterdiği gerekçesiyle 464 milyon dolarlık bir para cezasına çarptırıldı.

Trump, cezanın tamamını ödeyemezken, temyiz davasına devam edebilmek için kendisine kefil olacak bir sigorta şirketi de bulamadı. Çünkü Trump kefil olacak bir şirket bulup temyiz davasını kaybederse, şirket 464 milyon dolarlık cezanın tamamını ödemek zorunda kalacaktı.

Trump, para cezasını hiçbir şekilde ödeyemezse de mal varlığına ipotek konulması gündemdeydi.

İLK ADIM NEW YORK'TAN
New York Başsavcısı Letitia James, eski Başkan Donald Trump'ın eyaletindeki mülklerine el konulması için ilk adımı attı.

Başsavcı James, eski başkanın golf kulübü ve Seven Springs malikanesinin bulunduğu Westchester County'deki dolandırıcılık kararını tebliğ etti.
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