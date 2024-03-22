Çin bankalarından Rusya ile ticarete sınırlama

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





İzvestiya gazetesinde çıkan habere göre, önde gelen Çin bankaları Rusya’dan Yuan ödemelerini kabul etmiyor.





Amerikan yaptırımları endişesi Rusya ile Çin arasında yeni ödeme krizini ortaya çıkardı.





İkincil yaptırımlardan çekinen Çin’in en büyük bankaları, Rusya’dan kendi para birimi Yuan cinsinden ödemele kabulünü de durdurdu. Bu bankalar zaten Ruble ve döviz cinsinden ödemeleri kabul etmiyordu. Bu durum iki ülke arasında rekor kıran ticareti olumsuz etkilemesi bekleniyor.





“Birinci Grup” şirketlerinin başkanı Alexey Poroshin İzvestiya gazetesinde, Çin'deki büyük bankaların Rusya'dan yuan cinsinden ödeme kabul etmeyi bıraktıklarını ve bu finans kurumlarının müşterilerinin bu tür bildirimler almaya başladığını söyledi.





Habere göre, Rusya’dan Yuan ile ödeme almayı durduran bankalar arasında Çin'de kapitalizasyon açısından 13. ve 15. sırada yer alan Ping An Bank ve Bank of Ningbo'nun yanı sıra China Guangfa Bank, Kunshan Rural Commercial Bank, Great Wall West China Bank, Shenzhen Rural Commercial Bank, Dongguan Rural Commercial Bank ve Çin Zheshang Bank yer alıyor.





Poroshin, CitiBank, Standard Chartered Bank, HSBC, JP Morgan, BNP Paribas, Deutsche Bank ve Mizuho Bank gibi uluslararası katılımlı Çin bankalarının da yuan cinsinden ödemeleri kabul etmeyi reddettiğini belirtti.





Ancak gazete, finans piyasasındaki iki kaynağına göre Çin’in bu bankaları 2022'den bu yana Rus müşterilerden gelen ödemeleri kabul etmeyi zaten bırakmışlardı. Bloomberg’de Ocak ayında Çin devlet bankalarının Rusya'dan gelen müşterilerle çalışmalarını sıkılaştırdığını bildirmişti.