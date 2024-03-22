Samanyolu Haber /Dünya / Fransa, Ukrayna’nın kuzey sınırına asker göndermeye hazırlanıyor /22 Mart 2024 11:56

Fransa, Ukrayna’nın kuzey sınırına asker göndermeye hazırlanıyor

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşa her geçen gün daha fazla giren Fransa’nın şimdi de Ukrayna'nın Belarus sınırına asker göndereceği iddia edildi.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA 

Ukrayna milletvekili Aleksey Gonçarenko Fransa'nın, Ukrayna'nın Belarus sınırına askeri misyon gönderebileceğini söyledi.

Kommersant’ın haberine göre Fransız yetkililerle görüşme halinde olduğunu söyleyen Gonçarenko bu sayede bölgede bulunan Ukrayna askerlerinin güney ve Donbas cephesine kaydırılabileceğini belirtti.   Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi ve Savunma Bakanlığı'ndan konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

Kremlin tepkili

Fransız askerlerinin Ukrayna-Belarus sınırına konuşlandırılacağı iddialarına ilişkin soruyu yanıtlayan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, 
Devlet Başkanı Putin'in bu konudaki açıklamasının esas alınması gerektiğini söyledi.   

Peskov, "Seçim gecesini, Devlet Başkanı'nın o geceki konuşmasını hatırlarsanız, orada sorunuza yanıt vermişti. Devlet Başkanı'nın ne dediğini bir okuyun, cevabı bulacaksınız" yanıtını verdi.

Putin, seçim sonrası yaptığı zafer konuşmasında, son zamanlarda Rusya'ya karşı sert açıklamalar yaparak Ukrayna’ya askeri birlik göndermenin ihtimal dışı olmadığını dile getiren Macron'un tutumuna değinerek "NATO ülkelerinin askerleri halihazırda orada varlık gösteriyor ve çok sayıda can kaybı veriyor. Rusya için burada yeni bir şey yok. Bunların Ukrayna'daki paralı askerlerin varlığından pek farkı yok. Fransa'nın Ukrayna'daki barış anlaşmasında rol oynamasını isterdim. Yine de onlar için henüz her şey kaybedilmiş değil” demişti.

20 Mart’ta Rusya Dış İstihbarat başkanı Sergey Narişkin, Fransa’nın Ukrayna’ya gönderilmek üzere 2 bin askeri hazırladığını, bu birliklerin ülkenin Kuzeyi’ne Belarus sınırına yakın konuşlandırılmak istendiğini söylemiş ve bu askerlerin Rus ordusunun meşru hedefi haline geleceği uyarısında bulunmuştu.
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