Kapalıçarşı'da neler oluyor?: 'Gram' bile yok

Haber Global'den Sibel Gülersöyler, Kapalıçarşı'da gram altının bulunmadığını söyleyerek burada yaşananları yazdı.





Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, şubat ayı enflasyon rakamlarının beklentilerden yüksek çıkmasına dikkat çekerken, "Enflasyondaki yükselişin mayıs ayına kadar süreceği, hatta mayısta tepe noktasına ulaşacağı anlaşılıyor. Enflasyona karşı parasını korumak isteyen vatandaşın fiziki altın talebi hiç olmadığı kadar arttı. İthalatta sınırlamayı da eklediğinizde altının dış piyasa fiyatı ile iç piyasa fiyatı arasındaki makas açıldı" dedi.

Altına olan taleple ilgili de bilgi veren Yıldırımtürk şu tespitleri sıraladı: "Mevduattan çıkan paranın bir kısmı dövize bir kısmı altına yöneliyor. Yüksek talep arz-talep dengesini bozuyor. Geçtiğimiz yıl, altın ithalatına kota getirildi. Bu işi yapan 15 aracı kurum var ve aracı kurumlara sadece 25 ile 475 kilogram altın getirme izni verildi. İthalat rakamlarına baktığımızda geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 60'lık bir düşüş var. Bir kilogram altında, dış ve iç piyasa arasında fark 5 bin dolar."







"Şu an piyasada gram altın sıkıntısı yaşanıyor. Çözüm olarak geçici bir süreliğine de olsa altın ithalatına konulan kotanın kaldırılması gerekir. Bu kotayı kaldırdığınızda 5 bin euroluk fark Haziran 2023 ayındaki gibi 100 dolara düşebilir. Böylelikle 2 bin 500 TL olan altının gramı 2 bin 200 TL'ye kadar geriler."





