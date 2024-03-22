Samanyolu Haber /Gündem / Kapalıçarşı'da neler oluyor?: 'Gram' bile yok /22 Mart 2024 12:27

Kapalıçarşı'da neler oluyor?: 'Gram' bile yok

Kapalıçarşı piyasasında gram altın bulmakta sıkıntı yaşanıyor. Hem kuyumcular, hem uzmanlar artan talep nedeniyle altın ithalatındaki kotanın kaldırılmasına dikkat çekiyorlar.

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Güvenilir liman olarak bilinen altın piyasasında son zamanlarda büyük bir hareketlenme yaşanıyor. Altına olan talebin artması arz-talep dengesini bozarken bu durum kalpazanların da ekmeğine yağ sürmüş durumda. Kapalıçarşı'da konuştuğumuz kuyumcular ise altın ithalatına getirilen kotanın, iç ve dış piyasa arasındaki makasın açılmasına neden olduğunun altını çiziyor. Kapalıçarşı esnafı, özellikle online satışlarda vatandaşlara düşük ayarlı ya da sahte altın satanlara karşı dikkat olunması gerektiğini belirtirken, talebin mevcut haliyle devam etmesi durumunda fiziki altın bulmakta zorluk yaşanacağı dile getiriyorlar. 

Haber Global'den Sibel Gülersöyler, Kapalıçarşı'da gram altının bulunmadığını söyleyerek burada yaşananları yazdı. 

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, şubat ayı enflasyon rakamlarının  beklentilerden yüksek çıkmasına dikkat çekerken, "Enflasyondaki yükselişin mayıs ayına kadar süreceği, hatta mayısta tepe noktasına ulaşacağı anlaşılıyor. Enflasyona karşı parasını korumak isteyen vatandaşın fiziki altın talebi hiç olmadığı kadar arttı. İthalatta sınırlamayı da eklediğinizde altının dış piyasa fiyatı ile iç piyasa fiyatı arasındaki makas açıldı" dedi.
Altına olan taleple ilgili  de bilgi veren Yıldırımtürk şu tespitleri sıraladı: "Mevduattan çıkan paranın bir kısmı dövize bir kısmı altına yöneliyor. Yüksek talep arz-talep dengesini bozuyor. Geçtiğimiz yıl, altın ithalatına kota getirildi. Bu işi yapan 15 aracı kurum var ve aracı kurumlara sadece 25 ile 475 kilogram altın getirme izni verildi. İthalat rakamlarına baktığımızda geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 60'lık bir düşüş var. Bir kilogram altında, dış ve iç piyasa arasında fark 5 bin dolar."

"Şu an piyasada gram altın sıkıntısı yaşanıyor. Çözüm olarak geçici bir süreliğine de olsa altın ithalatına konulan kotanın kaldırılması gerekir. Bu kotayı kaldırdığınızda 5 bin euroluk fark Haziran 2023 ayındaki gibi 100 dolara düşebilir. Böylelikle 2 bin 500 TL olan altının gramı 2 bin 200 TL'ye kadar geriler."

Yurtdışından yolcularla birlikte getirilen altınların da piyasayı etkilediği bilgisini paylaşan Yıldırımtürk, "Çarşı esnafı sattığı altının yerine tekrar dövizle altın alıyor. Diğer bir sıkıntı da darphane ürünlerinde yaşanıyor. Çeyrek ve 1 kilogram Cumhuriyet Altını zor bulunuyor, darphane masrafının üzerine 5 bin dolar daha vermeniz lazım. Kota devam ederse fiyatlar arasındaki makas açılacaktır" diye konuştu. 

Öte yandan İstanbul Bakırköy'de kuyumculuk yapan Yüksel Aşçı da online altın satışı ile fiziki altın satışı arasındaki fiyat farkına dikkat çekerek, "Şu anda Cumhuriyet altınının fiyatı 18 bin 500 TL ama bize maliyeti 17 bin 980 TL. Fiyat farkı işçilik ücretinden kaynaklanıyor. Gram altın da 2 bin 500 TL olsa da işçilik ücreti alındığında 100-150 TL baskı ücreti ekleniyor" diye konuştu.
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