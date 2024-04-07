Samanyolu Haber /Gündem / Yeniden Refah'tan AKP'yi çok kızdıracak adım! /07 Nisan 2024 09:32

Yeniden Refah'tan AKP'yi çok kızdıracak adım!

Yerel seçimlerde üçüncü parti olan Yeniden Refah Partisi, kazandığı 65 belediye binalarına “rüşvet” tabelası astı.

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31 Mart seçimlerinde yüzde 6,19 oy alarak üçüncü parti konumuna gelen Yeniden Refah Partisi (YRP) Türkiye çapında 1 büyükşehir, 1 il, 39 ilçe ve 24 belde belediyesi kazandı.

Sözcü’de yer alan habere göre, göreve gelen YRP’li belediye başkanları ilk iş olarak belediye binalarına “rüşvet” tabelası astırdı.

Yüzde 43 oy alarak Konya Çumra Belediye Başkanı seçilen Mehmet Aydın, yüzde 35 oy oranıyla Sakarya Geyve Belediye Başkanı seçilen Selçuk Yıldız ve yüzde 50 oy alarak Dulkadiroğlu Belediye Başkanı seçilen YRP’li Mehmet Akpınar belediye binası girişine astırdığı tabelada “Rüşvet alan da veren de mel’undur” Hadis-i Şerif yazıyor.

Fatih Erbakan daha önce de “İktidara geldiğimizde, Milli Görüş tarihinde olduğu gibi, ‘Rüşvet alan da veren de melundur’ tabelasını başta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi olmak üzere bütün belediyelerin girişine asacağız” demişti.
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