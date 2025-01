‘Yenidoğan çetesi’ davasında şok suçlama: 'Sağlık Bakanlığı’nın yaptıklarımdan haberi vardı'

Duruşma, Bakırköy Adliyesi 22. Ağır Ceza Mahkemesi Salonunun kapasitesinin yetersiz olması sebebiyle konferans salonunda görülüyor. Duruşmada organize suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen doktor Fırat Sarı’nın da aralarında bulunduğu 26 tutuklu sanıkla bazı tutuksuz sanıklar, müştekiler ve avukatlar hazır bulundu.





Saat 10.45’te başlayan duruşma sanık avukatlarının beyanlarıyla devam ediyor. Yenidoğan davasının dünkü duruşmasında sanık avukatlarının, duruşma savcısının değiştirilmesi talebi Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından reddedilmişti.





Dünkü duruşmada çetenin lideri olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Fırat Sarı savunmasında “Bu mahkeme salonunda ben bebek katili, dolandırıcı görmüyorum. Ben örgüt yöneticisi olarak suçlanıyorum ama bu insanların hiçbiri beni örgüt yöneticisi olarak görmüyor. Medyaya gerçek dışı haberler sunuluyor. Ortaya sunulanlar haber değil kurgu. Kanıta dayalı değildi. Avukatların itirazına rağmen bu haberler yasaklanmadı. Benim şu an özgür yargılanma hakkım yok. Herkes her iddiasını söyleyebilir mi? Vahşilik, canilik her şey söyleniyor. Ben nasıl adil yargılanabilirim bu baskıyla.” dedi.





‘SAĞLIK BAKANLIĞI’NIN HABERİ VARDI, MÜSTEŞAR BENİ TEBRİK ETTİ’

Savunmasında o dönemki İstanbul İl Sağlık Müdürü’nün daha sonra Sağlık Bakanı olduğunu hatırlatan Sarı, yaptığı işlerden Sağlık Bakanlığı’nın haberi olduğunu söyledi.





Sarı, “Olan bu insanlara oldu. Biz toplumsal olarak yok edildik. Ben annemin, çocuğumun yüzüne bakamıyorum. Yaptığım işlerden Sağlık Bakanlığı’nın haberi vardı. Sağlık Bakanlığı Müsteşarı tebrik etti beni o zaman” diye konuştu.





‘SAĞLIK BAKANLIĞI DA SUÇLUDUR, GELİP 3 VAKAYLA İLGİLİ SAVUNMA VERMELİLER’

Avukatlarının baskıdan dolayı ayrıldığını iddia eden ve şu an avukatı olmadığını söyleyen Sarı, “Ben meslek hayatım boyunca 15-20 bin yenidoğan yoğun bakım hastası baktım. Benim ölüm oranım Türkiye ortalamasının çok altında. Bu dosya sürecekse Sağlık Bakanlığı da suçludur, gelip 3 vakayla ilgili savunma vermeleri gerekiyor. Aynı dönemde bütün hastanelerdeki bebek ölüm oranları açıklansın” ifadelerini kullandı.





Yanlış bir şey yaptığını düşünmediğini savunan Sarı tahliyesini talep etti.