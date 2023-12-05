Samanyolu Haber /Gündem / Yerlikaya net konuştu: AKP'nin İstanbul adayı mı? /05 Aralık 2023 18:41

Yerlikaya net konuştu: AKP'nin İstanbul adayı mı?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İBB adaylığı iddiaları için konuştu. Yerlikaya açıklamasında adaylık gibi bir durumun söz konusu olmadığını söyledi.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara’da Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’nde (GAMER) basın toplantısı düzenledi. Yerlikaya, toplantının ardından gündemdeki gelişmelere dair soruları yanıtladı.

ADAYLIK SORUSUNA YANIT
Kendisinin İBB adaylığı iddiaları sorulan Yerlikaya, "İstanbul için başkan adaylığı diye bir şey söz konusu değil" dedi.

FON VURGUNU
Futbolculara yönelik fon dolandırıcılığı konusunda Yerlikaya, "Yasa dışılık kokan bir mesele varsa orada biz de varız. Güzelim sporumuzun kirletilmesine müsaade etmemeliyiz. Güç zehirlenmesi yaşayanların ensesine çökeceğiz" diye konuştu.

FENOMENLER VE SUÇ ÖRGÜTLERİ
Fenomenler konusuna değinen Yerlikaya, "MASAK ve Hazine Bakanlığımız ile çalışıyoruz. Konu hassas. Devletimizin gücünü onlara göstermekte kararlıyız" dedi.

Bakan Yerlikaya, suç örgütleri konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duruşunun 21 yıldır değişmediğini vurguladı.
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