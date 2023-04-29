Yeryüzü Mirasçıları seyircisiyle buluştu

Ümit Nağmeleri’nin bu seneki duygu yüklü projesi 'Yeryüzü Mirasçıları’ ilk gösterimini Almanya’nın Augsburg şehrinde gerçekleştirdi. Dünyanın değişik ülkelerinden sahneye çıkan genç sanatçılar, naat, müzik, şiir ve yaşanmış hikaye anlatımları ile katılımcıların büyük beğenisini topladı.







Her yıl farklı bir konsept ile yapılan 'Ümit Nağmeleri' programında, bu yıl Hizmet gönüllülerinin yaşadıkları zulüm ve zor şartlardaki başarı hikayeleri Yazar Nedim Hazar'ın anlatımıyla izleyicilerle buluştu. Türkiye’de yaşanan hukuksuzluklar neticesinde cezaevlerine gönderilenler ve ülkesini terk etmek zorunda kalan masum insanların gerçek hikayeleri anlatıldı.





Augsburg’daki Westhause'da gerçekleşen gecenin sunumunu deneyimli sunucu Reha Yeprem gerçekleştirdi.













Dünyanın farklı ülkelerinden gelen genç sanatçılar performansları ile katılımcıların büyük beğenisini topladı.





Genç solistlerinin seslendirdikleri eserlerle müziğe doyan misafirler, Yazar Hazar'ın anlatımlarıyla kah güldü kah ağladı.





Yaklaşık 2,5 saat süren program sonunda sanatçılar ile birlikte Ümit Nağmeleri projesinin mimarları ve çalışanları da Hazar ve Yeprem ile birlikte toplu fotoğraf çektirdi.





Yeryüzü Mirasçıları’nın bir sonraki durağı ise Stuttgart olacak. Etkinlik Neckar Forum’da Almanya saati ile 15.00’da tekrar seyirci karşısına çıkacak.