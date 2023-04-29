Samanyolu Haber /Gündem / Yeryüzü Mirasçıları seyircisiyle buluştu /29 Nisan 2023 17:12

Yeryüzü Mirasçıları seyircisiyle buluştu

‘Yeryüzü Mirasçıları’nın ilk gösterimi Augsburg’da gerçekleşti

SHABER3.COM

Ümit Nağmeleri’nin bu seneki duygu yüklü projesi 'Yeryüzü Mirasçıları’ ilk gösterimini Almanya’nın Augsburg şehrinde gerçekleştirdi. Dünyanın değişik ülkelerinden sahneye çıkan genç sanatçılar, naat, müzik, şiir ve yaşanmış hikaye anlatımları ile katılımcıların büyük beğenisini topladı.

Her yıl farklı bir konsept ile yapılan 'Ümit Nağmeleri' programında, bu yıl Hizmet gönüllülerinin yaşadıkları zulüm ve zor şartlardaki başarı hikayeleri Yazar Nedim Hazar'ın anlatımıyla izleyicilerle buluştu. Türkiye’de yaşanan hukuksuzluklar neticesinde cezaevlerine gönderilenler ve ülkesini terk etmek zorunda kalan masum insanların gerçek hikayeleri anlatıldı. 

Augsburg’daki Westhause'da gerçekleşen gecenin sunumunu deneyimli sunucu Reha Yeprem gerçekleştirdi. 



Dünyanın farklı ülkelerinden gelen genç sanatçılar performansları ile katılımcıların büyük beğenisini topladı. 

Genç solistlerinin seslendirdikleri eserlerle müziğe doyan misafirler, Yazar Hazar'ın anlatımlarıyla kah güldü kah ağladı.

Yaklaşık 2,5 saat süren program sonunda sanatçılar ile birlikte Ümit Nağmeleri projesinin mimarları ve çalışanları da Hazar ve Yeprem ile birlikte  toplu fotoğraf çektirdi.

Yeryüzü Mirasçıları’nın bir sonraki durağı ise Stuttgart olacak. Etkinlik Neckar Forum’da Almanya saati ile 15.00’da tekrar seyirci karşısına çıkacak.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Yeryüzü Mirasçıları seyircisiyle buluştu Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:09:13