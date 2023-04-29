Ukrayna bahar taaruzuna hazırlanıyor: Kazanmak zorundayız!

SAMANYOLUHABER.COM - UKRAYNA





Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, ülkenin Silahlı Kuvvetlerinin karşı saldırıya hazır olduğunu ve komutanın uygun kararını beklediğini söyledi.





Ardından, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi (NSDC) Sekreteri Oleksiy Danilov, Ukrayna'nın duyurulan karşı saldırı için birkaç planı olduğunu söyledi. Danilov, planların detaylarına girmedi.





Öte yandan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitry Kuleba, beklenen karşı saldırının son savaş olarak görülmemesi gerektiğini söyledi. Bakan, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için belirleyici savaşın "Ukrayna topraklarının tamamen kurtarılmasına yol açacak bir savaş" olacağını vurguladı.





Daha önce bazı batılı basın yayın organlarında Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin karşı saldırısının başarısız olmasının devlet başkanı Vladimir Zelensky'nin devrilmesiyle sonuçlanabileceği haberleri çıkmıştı.





ABD: kazanmak zorundalar!





Başta ABD olmak üzere Batılı devletlerin 165 milyar dolardan fazla yardım yaptığı Ukrayna’da henüz istenilen başarıların elde edilememesi Kiev’e yeterli yardımların yapılmadığı eleştirilerine de ABD’den yanıt geldi.





Milley "Tabii ki Ukrayna'nın kazanmasını istiyoruz. Milyar üstüne milyar doları başka türlü düşünmek için harcamıyoruz. Kazanmalarını istiyoruz. Kazanmak zorundalar," şeklinde konuştu.





Savaş onlarca yıl sürebilir





Başka bir karşı taarruz açıklaması ise Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’den geldi. ‘Ülkemizi kurtarmak için onlarca yıl savaşmayı göze aldık’ diyen Zelenskiy, başarılı olacağımıza inanıyorum dedi.





Fin gazetesi Yle’ye demeç veren Zelenskiy, "Bu saldırıyla Rusya güçlerini püskürtmede ve Kırım'ı tekrar Ukrayna kontrolüne almakta başarılı olacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.





Ülkesinin Rusya'ya bir karşı saldırı planladığını belirten Zelenskiy, Ukrayna'nın başarısının büyük ölçüde Batı'nın silah tedarik etmeye devam etmesine bağlı olduğunun altını çizerek, "Mümkün olduğu kadar çok hayat kurtarmak istiyoruz, bu yüzden silah sayısı önemli" diye konuştu.