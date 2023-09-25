Yeşil Sol Parti'nin yeni ismi 'Demokratik Halklar Partisi' oldu: Eş genel başkanlık için konuşulan isimler...

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti) Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Eş Sözcüler Çiğdem Kılıçgün Uçar ve İbrahim Akın başkanlığında toplandı. Artı Gerçek’in edindiği bilgiye göre toplantıda partinin yeni ismi de netleşti. Yeşil Sol Parti’nin yeni ismi Demokratik Halklar Partisi (DHP) oldu.
YENİ EŞ GENEL BAŞKANLARIN KİMLER OLABİLECEĞİ KONUŞULACAK
Toplantının önemli gündemlerinden biri de partinin yeni eş genel başkanlarının kimler olabileceği oluşturuyor. Artı Gerçek’e konuşan partililer, tartışılanlar arasında Sırrı Süreyya Önder, Ahmet Türk, Meral Danış Beştaş, Tülay Hatimoğulları, Mehmet Rüştü Tiryaki, Çiğdem Kılıçgün Uçar, Tuncer Bakırhan, Ebru Günay ve Cengiz Çiçek isimlerinin ön plana çıktığını belirtti. Bugün gerçekleşecek toplantıda öne çıkan isimler arasında tartışma yürütecek.
YENİ YOL HARİTASI KONUŞULACAK
Toplantının gündeminde ayrıca, yeni Parti Meclisi’nde (PM) hangi isimlerin yer alacağı, 15 Ekim tarihinde gerçekleşecek kongrenin teknik çalışmaları da yer alacak. Toplantıda gündeme gelecek bir diğer konu ise, 1 Ekim tarihinde Meclis'in açılmasına ilişkin, partinin yeni siyasi dönemdeki yol haritasını.
MYK toplantısının gündeminde ayrıca geçtiğimiz günlerde gerçekleşen kadın ve karma konferansların sonuçları değerlendirilecek.