Yeşil Sol Parti'nin yeni ismi 'Demokratik Halklar Partisi' oldu: Eş genel başkanlık için konuşulan isimler...

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti) Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Eş Sözcüler Çiğdem Kılıçgün Uçar ve İbrahim Akın başkanlığında toplandı. Artı Gerçek’in edindiği bilgiye göre toplantıda partinin yeni ismi de netleşti. Yeşil Sol Parti’nin yeni ismi Demokratik Halklar Partisi (DHP) oldu.





YENİ EŞ GENEL BAŞKANLARIN KİMLER OLABİLECEĞİ KONUŞULACAK





Toplantının önemli gündemlerinden biri de partinin yeni eş genel başkanlarının kimler olabileceği oluşturuyor. Artı Gerçek’e konuşan partililer, tartışılanlar arasında Sırrı Süreyya Önder, Ahmet Türk, Meral Danış Beştaş, Tülay Hatimoğulları, Mehmet Rüştü Tiryaki, Çiğdem Kılıçgün Uçar, Tuncer Bakırhan, Ebru Günay ve Cengiz Çiçek isimlerinin ön plana çıktığını belirtti. Bugün gerçekleşecek toplantıda öne çıkan isimler arasında tartışma yürütecek.



