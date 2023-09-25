KKM'de asgari faiz zorunluluğu kaldırıldı

Kur korumalı mevduat hesaplarında (KKM) yeni bir düzenlemeye imza atan Merkez Bankası (TCMB), TL dönüşümlü kur korumalı hesaplarda asgari faiz zorunluluğunu kaldırdı.





Böylece bankaların Türk lirası dönüşümlü kur korumalı hesaplara politika faizinin altında faiz verebilmesinin önü açıldı. TCMB’nin hamlesiyle bankalar TL KKM’de düşük getiri sunabilir.





KKM TEŞVİKLERİ AZALTILIYOR

KKM hesaplarında asgari faiz oranı politika faizi olarak uygulanıyordu. Politika faizi şuanda yüzde 30 düzeyinde bulunuyor. Öte yandan KKM hesaplarında politika faizinin 300 baz puan üstündeki azami faiz uygulaması mart ayında sona ermişti.





Ağustos ayında da menkul kıymet ve zorunlu karşılık uygulamalarında KKM hesapları aleyhinde düzenleme yapılmış, eylülde TL payı artış hedefi yükseltilmişti. Son gelen düzenlemeyle ise kur korumalı hesapların TL mevduat sayıldığı komisyon uygulaması sona erdi. Bu düzenlemelerin etkisiyle KKM’lerin geriledi.





BANKALARIN DÜŞÜK FAİZ VERMESİNİN ÖNÜ AÇILDI

Bankacılar son uygulama talimatı ile TL cinsi KKM’de asgari faiz zorunluluğunu kaldırdığını söyledi.





Reuters’a bilgi veren bir bankacı, “Önceden bankaların en az politika faizi kadar KKM faizi vermeleri zorunluydu. Ancak bankalar TL KKM’ye yüzde 30 faiz vermek istemiyorlardı. Bu düzenlemeyle KKM’ye düşük faiz verebilmelerinin önü açıldı” dedi.





Standart TL mevduatın toplam mevduat içindeki payını artırmayı hedefleyen TCMB KKM’de yıl sonuna kadar yatay bir seyir öngörüyor. Ekonomi yönetimi KKM’den çıkışın zamanla gerçekleşeceğini söylüyor.





KKM BÜYÜKLÜĞÜ GERİLEDİ

BDDK verilerine göre KKM büyüklüğü, 15 Eylül itibarıyla 3,31 trilyon TL oldu. KKM 15 Ağustos’ta 3,41 trilyon TL ile zirvesine ulaştıktan sonra geçen yaklaşık bir ayda 100 milyar TL azaldı.





TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan bugün yaptığı konuşmada, TL varlıklara yönelik yerel ve uluslararası talebi arttırmaya kararlı olduklarını söyledi.