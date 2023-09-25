Samanyolu Haber /Gündem / Turkcell’de kriz: Genel müdür 10 günde gitti /25 Eylül 2023 13:09

Turkcell’de kriz: Genel müdür 10 günde gitti

Yaklaşık 10 gün önce Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan'ın yerine gelen Bülent Aksu'nun görevi kısa sürdü. Şirketten KAP'a yapılan açıklamada Aksu'nun görevine son verildiği duyuruldu.

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Turkcell’e yaklaşık 10 gün önce genel müdür olarak atanan eski yönetim kurulu üyesi Bülent Aksu’nun görevi sona erdi.

Turkcell tarafından KAP’a yapılan açıklamada, “Turkcell Grubu bünyesinde üst düzey görevler üstlenen Bülent Aksu’ya bundan sonraki iş ve özel yaşamında başarılar diliyoruz” denildi.

Turkcell yönetim kurulu, 14 Eylül’de genel müdürlük görevine, yönetim kurulu üyeliğinden ayrılan Bülent Aksu’yu atamıştı.

MURAT ERKAN 11 EYLÜL’DE AYRILMIŞTI
Öte yandan Turkcell, dört yıldır Turkcell Genel Müdürü olarak görev yapan Murat Erkan’ın, 11 Eylül 2023 tarihinden geçerli olmak üzere görevinden ayrıldığını duyurmuştu.

Açıklamada, “15 yılı aşkın süredir Turkcell Grubu bünyesinde üst düzey görevler üstlenen ve başarılı çalışmalara imza atan Murat Erkan’a bugüne dek sağladığı katkılardan dolayı teşekkür ediyor; bundan sonraki iş ve özel yaşamında başarılar diliyoruz” ifadeleri yer almıştı.Turkcell Olağan Genel Kurulu’nun ardından üst yönetim belirlenmiş ve Nisan 2021’den bu yana Turkcell Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Şenol Kazancı, Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanmıştı.

BÜLENT AKSU KİMDİR?
Turkcell’de Temmuz 2016-Temmuz 2018 yılları arasında CFO olarak görev yapan Bülent Aksu, Ağustos 2018-Ocak 2021 arasında Hazine ve Maliye Bakanlığında Bakan Yardımcısı, Kasım 2018-Mart 2019 arasında Türk Telekomünikasyon AŞ’de Yönetim Kurulu Üyesi, Mart 2019-Mart 2020 arasında Turkcell Yönetim Kurulu Üyesi, Mayıs 2019-Şubat 2021 arasında Türk Eximbank Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptı, Mart 2020’de Turkcell Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçildi.
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