Samanyolu Haber /Dünya / Lego’nun yeni kararı tartışma başlattı /25 Eylül 2023 13:35

Lego’nun yeni kararı tartışma başlattı

Danimarkalı oyuncak üreticisi Lego, petrol bazlı plastikleri tuğlalarından çıkarma kararından vazgeçti. Şirket, kararının yeni malzemesinin daha yüksek karbon emisyonuna neden olduğunu tespit ettikten sonra geldiğini belirtti.

SHABER3.COM

Uzun bir süre petrol bazlı plastik yerine daha sürdürülebilir bir alternatif arayışında olan LEGO, sonunda en kullanışlı sürdürülebilir alternatifin plastik şişeler olduğuna karar vermiş ve çalışmalara da başlamıştı.

Ancak Financial Times’ın haberine göre Lego, sürdürülebilirlik çalışmalarında geri adım atıyor. Ünlü oyuncak üreticisi, geri dönüştürülmüş polietilen tereftalattan (RPET) yapılan tuğlaların daha yüksek karbon emisyonlarına neden olduğunu buldu.



Lego İcra Kurulu Başkanı Niels Christiansen Financial Times’a “Yüzlerce malzemeyi test ettik. Böyle bir malzeme bulmak mümkün olmadı” dedi.



Lego daha önce, yağ bazlı plastik tuğlaları sürdürülebilir malzemelerden yapılmış olanlarla değiştirme sözü vermişti. Şirket, plastik tuğlalarını sürdürülebilir malzemelerle değiştirme çalışmalarına 2020 yılında başlamıştı. Şirketin bu çalışmalarındaki en büyük zorluk ise çevre dostu olan ancak yağ bazlı plastik tuğlalarla aynı rengi, parlaklığı ve sesi veren bir malzeme bulmaktı.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Lego’nun yeni kararı tartışma başlattı Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:54:59